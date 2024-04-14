Екатерина Юрлова-Перхт: «Я не собираюсь далеко уходить от биатлона. Не буду разглашать, чем займусь, чтобы не сглазить»

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о завершении спортивной карьеры.

Сегодня чемпионка мира по биатлону финишировала 14-й в масс-старте в финале Кубка Содружества в Мурманске.

«Внутри, наверное, радость, потому что на последнем рубеже все-таки был ноль. Нельзя было уйти по-другому.

Конечно, у меня сегодня была цель, чтобы меня не замкнули сильнейшие. Я упорно шла к этому все четыре круга, на пятом позволила себе всем пожать руку, помахать, со всеми обняться.

Радость и огромная благодарность тем девчонкам, кто встретил меня на финише, всем ребятам.

Когда накроют слезы? Думаю, осталось совсем чуть-чуть.

Безумно довольна, счастлива, огромная благодарность организаторам, зрителям, Мурманску – сегодня такую погоду для меня заказали. Да, на трассе было очень тяжело, но солнце, снег все перекрывает.

Я не собираюсь далеко уходить от биатлона. Не буду разглашать, чем займусь, чтобы не сглазить. Это, конечно, околоспортивная деятельность. Спорт – это любовь всей моей жизни, это вся моя жизнь. Поэтому в ближайшем будущем, думаю, мы еще с вами увидимся, просто я буду в другом качестве немножко.

Я не ожидала, что мои проводы затянутся на целых три дня», – сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».