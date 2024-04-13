Кубок Содружества. Масс-старт. Сола, Казакевич, Гербулова, Сливко, Дербушева, Гореева, Наталия и Анастасия Шевченко пробегут гонку

Теги результаты сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина масс-старт (жен) Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Анастасия Гришина Анастасия Зырянова Кира Дюжева Дарья Кудаева Кубок Содружества Дарья Нетбай Биатлон

14 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет женский масс-старт.

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4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Анна Сола (Беларусь)

2. Ирина Казакевич

3. Наталья Гербулова

4. Виктория Сливко

5. Тамара Дербушева

6. Наталия Шевченко

7. Анастасия Гореева

8. Анастасия Шевченко

9. Анастасия Батманова

10. Екатерина Носкова

11. Лариса Куклина

12. Анастасия Зырянова

13. Ксения Довгая

14. Кира Дюжева

15. Анастасия Егорова

16. Дарья Кудаева (Беларусь)

17. Ксения Шнейдер

18. Анастасия Гришина

19. Полина Шевнина

20. Дарья Нетбай

21. Светлана Миронова

22. Екатерина Юрлова-Перхт

Полный старт-лист – на сайте СБР.

2 комментария
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Сливко 1034
Казакевич 1032
этто будет интересно))
Если обе будут в цветах(ТОП-6), то кубок заберет, та кто окажется выше. Если ниже - то нужна разница хотя бы в пару мест.
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че тут гадать, слива кубок заберет , надо поздравить ) а выиграет канешно Сола, да comeon?
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