Кубок Содружества. Масс-старт. Сола, Казакевич, Гербулова, Сливко, Дербушева, Гореева, Наталия и Анастасия Шевченко пробегут гонку

14 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анна Сола (Беларусь)

2. Ирина Казакевич

3. Наталья Гербулова

4. Виктория Сливко

5. Тамара Дербушева

6. Наталия Шевченко

7. Анастасия Гореева

8. Анастасия Шевченко

9. Анастасия Батманова

10. Екатерина Носкова

11. Лариса Куклина

12. Анастасия Зырянова

13. Ксения Довгая

14. Кира Дюжева

15. Анастасия Егорова

16. Дарья Кудаева (Беларусь)

17. Ксения Шнейдер

18. Анастасия Гришина

19. Полина Шевнина

20. Дарья Нетбай

21. Светлана Миронова

22. Екатерина Юрлова-Перхт

Полный старт-лист – на сайте СБР.