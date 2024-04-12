Наталья Гербулова 17 апреля выйдет замуж за сервисмена Михаила Дуркина

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, что 17 апреля выходит замуж.

Сегодня Гербулова заняла третье место в спринте на Кубке Содружества. Она стартовала под 17-м номером.

— 17‑е число — это мое счастливое. Сегодня я бежала под № 17, он меня не подвел. Поэтому 17‑е число — супер!

— Какие‑то суеверия?

— Не знаю, в соцсети есть, день рождения у меня 17‑го, а также 17 апреля у меня тоже важный день. Скажу одно: Миша, я люблю тебя!

— Вы выходите замуж за Михаила Дуркина, легендарного сервисмена?

— Да! 17 апреля роспись!

— Поменяете фамилию?

— Да! – сказала Гербулова.