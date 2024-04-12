Наталья Гербулова 17 апреля выйдет замуж за сервисмена Михаила Дуркина

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Матч ТВ Михаил Дуркин Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, что 17 апреля выходит замуж.

Сегодня Гербулова заняла третье место в  спринте на Кубке Содружества. Она стартовала под 17-м номером. 

— 17‑е число — это мое счастливое. Сегодня я бежала под № 17, он меня не подвел. Поэтому 17‑е число — супер!

— Какие‑то суеверия?

— Не знаю, в соцсети есть, день рождения у меня 17‑го, а также 17 апреля у меня тоже важный день. Скажу одно: Миша, я люблю тебя!

— Вы выходите замуж за Михаила Дуркина, легендарного сервисмена?

— Да! 17 апреля роспись!

— Поменяете фамилию?

— Да! – сказала Гербулова. 

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7 комментариев
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Вот фамилию меняет зря.
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Теперь прийдётся соответствовать новой фамилии.
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Счастья. Миша быстро после развода вновь в семейные узы.
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Ну теперь лыжи будут лучше скользить чем у других
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Гербулова более звучная
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Ответ Julia
Счастья. Миша быстро после развода вновь в семейные узы.
а кто был его женой?
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