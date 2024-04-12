Екатерина Юрлова-Перхт: «Сегодня вдохновение на меня нашло. Несмотря на один промах на стойке, я себя прекрасно чувствовала»

Екатерина Юрлова-Перхт оценила выступление в спринте в финале Кубка Содружества.

Она заняла в гонке 16-е место.

«Мне казалось, что мне будет намного тяжелее, но сегодня какое-то вдохновение на меня нашло. Несмотря на один промах на стойке, я себя прекрасно чувствовала – относительно самой себя, наверное, не других спортсменок.

Отлично сработали лыжи, огромная благодарность сервис-бригаде. Гонка зашла в удовольствие.

Внутри какие-то воспоминания, потому что здесь я отобралась в национальную команду для участия в Кубке мира. Та же самая трасса, и немного дежавю», – сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».