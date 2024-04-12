Наталья Гербулова: «В Мурманске мне немножко сложновато, и пища здесь специфическая. Мы тут попробовали ежа – и что-то как-то не очень»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Наталья Гербулова оценила выступление в спринте в финале Кубка Содружества.

Гербулова заняла в гонке третье место, победила белоруска Анна Сола. 

«Проигрыш не такой уж и большой, тем более Ане Соле – она готова, а я под конец сезона всегда показываю не очень хороший ход.

Я очень рада, 17 число – мое счастливое, сегодня я бежала под 17 номером, этот номер меня не подвел. Так что 17 число – супер!

Суеверия? Ну не знаю, у меня даже в соцсетях «Гербулова 17», день рождения у мен 17-го. И 17-го апреля у меня тоже важный день.

Рада третьему месту, для меня это класс.

В Мурманске мне немножко сложновато, и пища здесь специфическая. Мы тут попробовали ежа – и что-то как-то не очень он нам. Не перед гонкой, а за два дня, но что-то тяжело от него отходим. Как на вкус? Лучше не надо.

Я показала для себя хороший результат, я очень довольна», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ». 

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4 комментария
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Иголки в зубах застревают...
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Зачем пробовать такую специфическую вещь как морской ёж накануне соревнований?!
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Ответ Афанасия
Зачем пробовать такую специфическую вещь как морской ёж накануне соревнований?!
...да хоть бы и не морской...))) вообще слово "ёж" никак не сочетается с кулинарной тематикой))) Оно больше подходит к фразе "ёж твою медь!.." - в отношении нашего биатлона)
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