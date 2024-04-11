Васильев о завершении карьеры Юрловой: «Уже нет возможности на постоянной основе заниматься только биатлоном. Да и зачем мучиться?»

Дмитрий Васильев объяснил решение Екатерины Юрловой-Перхт завершить карьеру.

Чемпионка мира по биатлону объявила об уходе из спорта по окончании сезона.

«Главная причина завершения карьеры Юрловой-Перхт – семья и дети. Хотя и возраст (спортсменке 39 лет – Sports) тоже сказывается. Уже нет возможности на постоянной основе заниматься только биатлоном.

Да и зачем мучиться?! Она привыкла выступать сильно и быть одним из фаворитов на соревнованиях. А при таком режиме тренировок вряд ли приходится рассчитывать на выдающиеся результаты. Поэтому, думаю, с этим связано завершение карьеры. И конечно же семья.

Екатерина не говорила, чем планирует заниматься в дальнейшем. Пока только семьей. А желания пригласить в федерацию не было. Все-таки это общественная организация, которая не может удовлетворять все житейские потребности. Ей банально будет нужна какая-нибудь зарплата, а в общественной организации их нет.

Юрловой-Перхт надо сначала определиться с основным местом работы, а потом уже думать об общественной деятельности», – сказал глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Васильев.