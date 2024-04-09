Зайцева о допинге в Сочи-2014: «Раздутая и вымышленная история. Не ощущаю себя виноватой»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг лыжно-биатлонный комплекс Лаура Биатлон

Ольга Зайцева назвала «вымышленной» допинговую историю, связанную с Сочи-2014.

– Все помнят допинговую историю, когда у вас отобрали медаль Сочи. Считаете себя серебряным призером?

– Всегда себя считала и считаю серебряным призером Олимпийских игр Сочи-2014 в эстафете. С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок. Но нас не сломить, в таких ситуациях мы только становимся сильнее, и мы теперь знаем кто друг, а кто враг.

Для меня это был тяжелый период, но я знаю, что есть проблемы более существенные, чем эта раздутая и вымышленная история.

– Если убрать эту допинговую историю, вы наверняка довольны своей карьерой?

– Конечно. История о допинге у меня в памяти не зафиксировалась. Если кто-то ее вспоминает, то я – нет. Я не ощущаю себя виноватой. Когда знаешь, что ты не виновен, то и не запоминаешь это. Я часто вспоминаю Олимпиады в Сочи, в Ванкувере, ностальгические ощущения.

Особенно когда приезжаешь в Сочи на лыжно-биатлонный комплекс – это такое место силы, там так красиво, и главное – все наше олимпийское наследие продолжает функционировать, и на них уже выросло не одно поколение спортсменов, в отличие от других стран, где проходили Олимпийские игры.

– Недавно было как раз 10 лет с той самой гонки. С какими эмоциями вспоминаете?

– Слезы. Когда снимали сюжет о нас, опять всколыхнули все наши эмоции, все наши переживания, которые там были. Даже сейчас, когда рассказываю об этом и вспоминаю, у меня мурашки. Хорошие эмоции, со слезами на глазах, потому что было классное время. Здорово было, вспоминаю с теплом и чувством благодарности всем, кто сделал эту Олимпиаду. А делала ее вся наша страна и весь наш русский народ, – сказала экс-биатлонистка.

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками

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35 комментариев
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Так раздутая или вымышленная?
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+38
Ответ мистер бин
И как вот после болеть за таких заек.
Мне до сих пор гадко от того, что я от всей души поддерживал всех этих зайцевых журовых зубковых, видя во что они превратились
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Сожаление и раскаяние - удел морально развитых личностей
+39
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И как вот после болеть за таких заек.
+40
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+34
- сказала Оля, и пошла стаканчик соли съела.
+20
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+13
Надо учредить какой то специальный приз. Например Хрустальный Х.р. И выдавать спортсменам, которые пострадали от Запада. Дает человек интервью и машет Х.ром в сторону Запада. И Запад понимает как его тут презирают.
+16
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+12
10 лет прошло.. Всё конечно позабылось, был ли допинг или не был..
+10
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"С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок." (с) Нападки начались совсем из-за других причин. Но Зайцевой с её мозгом этого не понять. Абсолютно неумная женщина.
+15
-8
+7
Ответ mold-cel
Надо учредить какой то специальный приз. Например Хрустальный Х.р. И выдавать спортсменам, которые пострадали от Запада. Дает человек интервью и машет Х.ром в сторону Запада. И Запад понимает как его тут презирают.
Опасно - и хр. разобьёт и руки порежет.
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– Все помнят допинговую историю, когда у вас отобрали медаль Сочи. Считаете себя серебряным призером?
– Ой, не сыпьте соль на рану!
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Это раздутая и вымышленная история - сказала Зайцева - Просто я лосиха и люблю лизать и жрать соль где только получится.
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мутная история. когда люди много и долго врут они начинают в это сами верить. жена моя бывшая типичный этому пример. ей документы показываешь выписки из банка.- нет и все. так же и Зайцева. Вот же результат соль привышает все мыслимые показатели. -нет и все...
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у солевых ни совести, ни памяти - неудивительно это всё :)
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Ну биатлонные фэны не один пуд соли съели вместе с Ольгой Зайцевой
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Не виноватая я, оно само!
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Зайка не виновата. Просто морковка попалась с пестицидами...
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-4
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Наглая морда, там половины таблицы Менделеева в тебя вбухали
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Главное биатлонное разочарование в моей жизни.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это раздутая и вымышленная история - сказала Зайцева - Просто я лосиха и люблю лизать и жрать соль где только получится.
Зайцы тоже на солонцы приходят полизать
+3
-2
+1
Конечно не ощущаю. Выплаты и должности от государства ощущаю, потому что своя шкура заячья ближе к телу, а последствия принятия допинга нет, потому что таким у нас везде дорога и почет!)
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0
Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 в эстафете ̶н̶а̶ ̶т̶е̶р̶р̶и̶т̶о̶р̶и̶и̶ в голове Ольги Зайцевой
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Например топленый Орск где спасаются сами без помощи Зайцево
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Для меня, вся эта история с допингом долгое время была неправдоподобной, не мог я поверить в то, что можно организовать такого масштаба аферу, и чтобы практически ни один спортсмен, врач, организатор не рассказал бы об этом публично. Но видя сейчас, как все эти бюджетные пиявки, за которых ты переживал в своё время, абсолютно игнорируют сегодняшнюю реальность, осознаёшь, что вероятнее всего, допинг во время сочинской олимпиады и в правду был основой того "успеха"
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Слава КПСС!
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А Родченков предатель - добавила Зайцева.
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Ответ shahmur
Главное биатлонное разочарование в моей жизни.
Ещё была Катя Юрьева, та ухитрилась прямо дважды разочаровать
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