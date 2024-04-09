Зайцева о допинге в Сочи-2014: «Раздутая и вымышленная история. Не ощущаю себя виноватой»

Ольга Зайцева назвала «вымышленной» допинговую историю, связанную с Сочи-2014.

– Все помнят допинговую историю, когда у вас отобрали медаль Сочи. Считаете себя серебряным призером?

– Всегда себя считала и считаю серебряным призером Олимпийских игр в эстафете. С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок. Но нас не сломить, в таких ситуациях мы только становимся сильнее, и мы теперь знаем кто друг, а кто враг.

Для меня это был тяжелый период, но я знаю, что есть проблемы более существенные, чем эта раздутая и вымышленная история.

– Если убрать эту допинговую историю, вы наверняка довольны своей карьерой?

– Конечно. История о допинге у меня в памяти не зафиксировалась. Если кто-то ее вспоминает, то я – нет. Я не ощущаю себя виноватой. Когда знаешь, что ты не виновен, то и не запоминаешь это. Я часто вспоминаю Олимпиады в Сочи, в Ванкувере, ностальгические ощущения.

Особенно когда приезжаешь в Сочи на лыжно-биатлонный комплекс – это такое место силы, там так красиво, и главное – все наше олимпийское наследие продолжает функционировать, и на них уже выросло не одно поколение спортсменов, в отличие от других стран, где проходили Олимпийские игры.

– Недавно было как раз 10 лет с той самой гонки. С какими эмоциями вспоминаете?

– Слезы. Когда снимали сюжет о нас, опять всколыхнули все наши эмоции, все наши переживания, которые там были. Даже сейчас, когда рассказываю об этом и вспоминаю, у меня мурашки. Хорошие эмоции, со слезами на глазах, потому что было классное время. Здорово было, вспоминаю с теплом и чувством благодарности всем, кто сделал эту Олимпиаду. А делала ее вся наша страна и весь наш русский народ, – сказала экс-биатлонистка.

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками