Ольга Зайцева: «С удовольствием согласилась быть доверенным лицом Путина. Это предложение, от которого не отказываются»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Владимир Путин Политика Биатлон

Ольга Зайцева рассказала, чем занималась в статусе доверенного лица Путина.

– В марте вы были доверенным лицом Владимира Путина во время предвыборной кампании. Чем занимались в этом статусе?

– Доверенное лицо кандидата в президенты – это очень важная ответственная деятельность на период предвыборной компании. Был организован штаб кандидата в президенты, куда могли обращаться граждане, так же они могли обращаться к нашему кандидату в президенты через его доверенных лиц, которым я и была. Происходили встречи доверенных лиц с населением, дебаты, доверенные лица все предложения передавали в штаб.

Также были встречи доверенных лиц кандидата в президенты, где мы обсуждали проблемы и вопросы во всех профессиональных сферах, которые мы представляли. И потом представляли это нашему кандидату на обсуждение. Владимир Владимирович в курсе всех проблем, вопросов и предложений, по мере возможности поручает их решать и с успехом их решает.

– Как получилось, что вас выбрали доверенным лицом?

– Я думаю, это предложение, от которого не отказываются. Я с удовольствием согласилась быть доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Это почетная миссия – быть доверенным лицом кандидата в президенты. У нас собралась хорошая сильная команда. Мы часто встречались, все познакомились. В итоге мы все сделали правильный выбор, – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.

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23 комментария
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стрелять, так стрелять. лизать, так лизать
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Тут, как говорится, и старая лошадь до соли лакома!
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Также были встречи доверенных лиц кандидата в президенты, где мы обсуждали проблемы и вопросы во всех профессиональных сферах, которые мы представляли.

К Зайцевой, как я понимаю, обращались по поводу высоких цен на соль
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Отказываются. Не все на совесть с прибором клали.
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Ответ Konstantin_ZV
стрелять, так стрелять. лизать, так лизать
да, кстати, а как насчёт обмена жидкостями? тоже наверное нормально было бы
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Позорище
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Какой Царь, такие и доверенные лица.
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Ответ Alex Tarakanoff
Отказываются. Не все на совесть с прибором клали.
Не отказываются. Потому, что тем, кто может отказаться, просто не предлагают.
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Ответ Xellos Sama
Звучит, как угроза жизни)
не жизни, но бюджетная кормушечка от этого прямо зависит
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Порядочные люди очень даже отказываются
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Ответ Alex Tarakanoff
Отказываются. Не все на совесть с прибором клали.
Вы что "Крестный Отец" не смотрели? Кому голову коня подкинут, кому мертвую проститутку, а кому просто предложат подписать договор либо чернилами, либо мозгами.
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не всё же щи лаптем хлебать, дорога ложка к обеду
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Ничуть не удивительно, что доверенные лица этой власти оперируют мафиозными понятиями.
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Звучит, как угроза жизни)
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как вылизывает то
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Как же в тему бандитская цитата здесь. Только это не мафия, а кучка старых гопников.
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Противно...особенно про поручения и их успешные решения, хотя оппозицию порешили...
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по мощам и елей
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Если тебе делают предложение от которого нельзя отказаться, надо расслабиться и получать удовольствие )))
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