Ольга Зайцева: «С удовольствием согласилась быть доверенным лицом Путина. Это предложение, от которого не отказываются»

Ольга Зайцева рассказала, чем занималась в статусе доверенного лица Путина.

– В марте вы были доверенным лицом во время предвыборной кампании. Чем занимались в этом статусе?

– Доверенное лицо кандидата в президенты – это очень важная ответственная деятельность на период предвыборной компании. Был организован штаб кандидата в президенты, куда могли обращаться граждане, так же они могли обращаться к нашему кандидату в президенты через его доверенных лиц, которым я и была. Происходили встречи доверенных лиц с населением, дебаты, доверенные лица все предложения передавали в штаб.

Также были встречи доверенных лиц кандидата в президенты, где мы обсуждали проблемы и вопросы во всех профессиональных сферах, которые мы представляли. И потом представляли это нашему кандидату на обсуждение. Владимир Владимирович в курсе всех проблем, вопросов и предложений, по мере возможности поручает их решать и с успехом их решает.

– Как получилось, что вас выбрали доверенным лицом?

– Я думаю, это предложение, от которого не отказываются. Я с удовольствием согласилась быть доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Это почетная миссия – быть доверенным лицом кандидата в президенты. У нас собралась хорошая сильная команда. Мы часто встречались, все познакомились. В итоге мы все сделали правильный выбор, – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.