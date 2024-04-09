Ольга Зайцева: «С удовольствием согласилась быть доверенным лицом Путина. Это предложение, от которого не отказываются»
Ольга Зайцева рассказала, чем занималась в статусе доверенного лица Путина.
– В марте вы были доверенным лицом Владимира Путина во время предвыборной кампании. Чем занимались в этом статусе?
– Доверенное лицо кандидата в президенты – это очень важная ответственная деятельность на период предвыборной компании. Был организован штаб кандидата в президенты, куда могли обращаться граждане, так же они могли обращаться к нашему кандидату в президенты через его доверенных лиц, которым я и была. Происходили встречи доверенных лиц с населением, дебаты, доверенные лица все предложения передавали в штаб.
Также были встречи доверенных лиц кандидата в президенты, где мы обсуждали проблемы и вопросы во всех профессиональных сферах, которые мы представляли. И потом представляли это нашему кандидату на обсуждение. Владимир Владимирович в курсе всех проблем, вопросов и предложений, по мере возможности поручает их решать и с успехом их решает.
– Как получилось, что вас выбрали доверенным лицом?
– Я думаю, это предложение, от которого не отказываются. Я с удовольствием согласилась быть доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Это почетная миссия – быть доверенным лицом кандидата в президенты. У нас собралась хорошая сильная команда. Мы часто встречались, все познакомились. В итоге мы все сделали правильный выбор, – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.
К Зайцевой, как я понимаю, обращались по поводу высоких цен на соль