Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров стадион Костомукша Биатлон

Виктор Майгуров оценил лыжно-биатлонный комплекс в Костомукше.

9 апреля в городе начались межрегиональные соревнования по биатлону «На призы главы Республики Карелия» (финал «Кубка Анны Богалий – Северсталь»). Лыжно-биатлонная арена строилась в рамках национального проекта «Демография».

«Костомукша – это новая локация для российского биатлона! Здесь прекрасные природные условия, есть инфраструктура, а главное, что руководство Карелии готово и хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнования», – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

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