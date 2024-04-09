Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»

Виктор Майгуров оценил лыжно-биатлонный комплекс в Костомукше.

9 апреля в городе начались межрегиональные соревнования по биатлону «На призы главы Республики Карелия» (финал «Кубка Анны Богалий – Северсталь»). Лыжно-биатлонная арена строилась в рамках национального проекта «Демография».

«Костомукша – это новая локация для российского биатлона! Здесь прекрасные природные условия, есть инфраструктура, а главное, что руководство Карелии готово и хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнования», – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.