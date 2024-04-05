Дмитрий Васильев: «Спортсменов, которые агрессивно осуждают политику России, можно отнести к иноагентам, хотя я таких не знаю»

Дмитрий Васильев прокомментировал слова Позднякова про «команду иноагентов».

Ранее глава Олимпийского комитета России ( ) назвал так российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в .

«Теннисисты – это немного обособленная группа спортсменов, которые с детства тренируются за свой счет, а не за деньги государства. Они как бы вне привычного спортивного поля, поэтому у них свое представление о том, где участвовать.

Если они подписывали документы, осуждающие политику России и так далее, то пусть это будет на их совести. Спортсменов, которые агрессивно осуждают политику России, еще можно отнести к иноагентам, хотя я не знаю таких, которые прямо выступают против России.



Спортсменов не надо вовлекать в политику такими заявлениями. Я здесь не совсем согласен с Поздняковым. Не все спортсмены против России. Бывают просто такие ситуации, когда перед ними встает выбор.

Естественно, они не хотят предавать Россию, но вместе с тем они хотят как-то поучаствовать в Олимпийских играх. Хотя я много раз говорил, что против участия российских спортсменов в Олимпиаде, я думаю, что это определение слишком жесткое и вряд ли подходит теннисистам.

Но без гимна и без флага выступать нельзя. Безопасность там никто не сможет обеспечить нашим спортсменам, их будут засуживать, вне всякого сомнения», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.