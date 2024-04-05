Дмитрий Васильев: «Спортсменов, которые агрессивно осуждают политику России, можно отнести к иноагентам, хотя я таких не знаю»

Теги Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Васильев Париж-2024 Политика Биатлон

Дмитрий Васильев прокомментировал слова Позднякова про «команду иноагентов».

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал так российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Теннисисты – это немного обособленная группа спортсменов, которые с детства тренируются за свой счет, а не за деньги государства. Они как бы вне привычного спортивного поля, поэтому у них свое представление о том, где участвовать.

Если они подписывали документы, осуждающие политику России и так далее, то пусть это будет на их совести. Спортсменов, которые агрессивно осуждают политику России, еще можно отнести к иноагентам, хотя я не знаю таких, которые прямо выступают против России.
 
Спортсменов не надо вовлекать в политику такими заявлениями. Я здесь не совсем согласен с Поздняковым. Не все спортсмены против России. Бывают просто такие ситуации, когда перед ними встает выбор.

Естественно, они не хотят предавать Россию, но вместе с тем они хотят как-то поучаствовать в Олимпийских играх. Хотя я много раз говорил, что против участия российских спортсменов в Олимпиаде, я думаю, что это определение слишком жесткое и вряд ли подходит теннисистам.

Но без гимна и без флага выступать нельзя. Безопасность там никто не сможет обеспечить нашим спортсменам, их будут засуживать, вне всякого сомнения», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опрос

Если теннисисты поедут на Олимпиаду, они – команда иноагентов?
3414 голосов
Да
12%
Станислав Поздняков
Нет
88%
Дмитрий Губерниев

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4 комментария
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Есть пара хоккеистов. Но про них как-то замолчали
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Сейчас статус иноагента это как знак качества
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Вы хоть критерии "агрессивности" составьте. Требую нарисовать красные линии, за которые переступать нельзя!!!
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... Наших спортсменов будут заслуживает, вне всякого сомнения....

Так у тех же теннисистов будут те же судьи, что их регулярно судят.
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