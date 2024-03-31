Анастасия Шевченко: «Понимала, что не отдам третье место, чтобы наша команда доказала, что мы есть и мы можем бороться»

Анастасия Шевченко прокомментировала свое выступление в масс-старте на ЧР.

Биатлонистка заняла третье место, первой стала , второй – . Все трое представляют Свердловскую область.

Накануне в эстафете команда Свердловской области стала пятой.

«Вчера был очень тяжелый день для нашей команды. Я прочитала где-то, что чем жестче горят мосты, тем ярче впереди свет.

И когда я уходила третьей, я понимала, что я не отдам третье место, чтобы наша команда доказала, что мы здесь, мы есть и мы можем бороться», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».