Анастасия Шевченко: «Понимала, что не отдам третье место, чтобы наша команда доказала, что мы есть и мы можем бороться»
Анастасия Шевченко прокомментировала свое выступление в масс-старте на ЧР.
Биатлонистка заняла третье место, первой стала Наталия Шевченко, второй – Ирина Казакевич. Все трое представляют Свердловскую область.
Накануне в эстафете команда Свердловской области стала пятой.
«Вчера был очень тяжелый день для нашей команды. Я прочитала где-то, что чем жестче горят мосты, тем ярче впереди свет.
И когда я уходила третьей, я понимала, что я не отдам третье место, чтобы наша команда доказала, что мы здесь, мы есть и мы можем бороться», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Вчера расстроили всех и сами расстроились, сегодня собрались и все медали забрали! Лучшие! ❤️