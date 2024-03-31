Анастасия Шевченко: «Понимала, что не отдам третье место, чтобы наша команда доказала, что мы есть и мы можем бороться»

Теги сборная России жен чемпионат России Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Анастасия Шевченко прокомментировала свое выступление в масс-старте на ЧР.

Биатлонистка заняла третье место, первой стала Наталия Шевченко, второй – Ирина Казакевич. Все трое представляют Свердловскую область.

Накануне в эстафете команда Свердловской области стала пятой. 

«Вчера был очень тяжелый день для нашей команды. Я прочитала где-то, что чем жестче горят мосты, тем ярче впереди свет.

И когда я уходила третьей, я понимала, что я не отдам третье место, чтобы наша команда доказала, что мы здесь, мы есть и мы можем бороться», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ». 

5 комментариев
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Доказали сомнений в этом нет.
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Вы все трое показали великолепную гонку. Так держать.
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круто, тренерам подарок отменный!
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Молодцы, землячки! 👏
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Молодец, Настя, настоящий уральский характер 💪
Вчера расстроили всех и сами расстроились, сегодня собрались и все медали забрали! Лучшие! ❤️
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