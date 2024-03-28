Никита Поршнев: «Мое состояние не позволяло сегодня бороться. Обидно, что меня так легко обгоняют, но ничего не могу сделать»

Теги сборная России чемпионат России Никита Поршнев Биатлон

Никита Поршнев рассказал, из-за чего ему обидно на чемпионате России в Тюмени.

 

Сегодня биатлонист в составе сборной ХМАО‑Югры‑2 занял четвертое место в смешанной эстафете. Победила Беларусь, второй стала Новосибирская область, третьей – ХМАО-Югра-1.

– Я расстроен, как сложился мой этап. Мое состояние не позволяло мне сегодня бороться (ранее Поршнев пропускал старты из-за пневмонии – Sports). Нечего сказать. Спасибо команде, сделали все, что могли.

– Когда уходил с последней стрельбы, ты понимал, что будет такой итог?

– Думал, что ребята сделают по несколько штрафов, чтобы у меня было преимущество. Но они молодцы, справились со стрельбой. Они заслуженные места занимают. Обидно, что меня так легко обгоняют, но я ничего не могу сделать, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете Поршнев.

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