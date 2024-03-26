Чемпионат России по биатлону. Гонка преследования. Халили стартует 1-м, Пащенко – 2-м, Серохвостов – 6-м, Цветков – 8-м, Латыпов – 9-м, Логинов – 16-м

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Александр Корнев Биатлон

26 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

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Тюмень

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Карим Халили 

2. Петр Пащенко – 0:08

3. Ильназ Мухамедзянов – 0:16

4. Алексей Корнев – 0:17

5. Иван Колотов – 0:32

6. Даниил Серохвостов – 0:35

7. Александр Поварницын – 0:38

8. Максим Цветков – 0:49

9. Эдуард Латыпов – 0:52

10. Рустам Каюмов – 0:54

11. Антон Смольский (Беларусь) – 0:54

12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:56

13. Кирилл Бажин – 1:02

14. Евгений Емерхонов – 1:08

15. Евгений Гараничев – 1:10

16. Александр Логинов – 1:12...

20. Никита Поршнев – 1:34...

26. Антон Бабиков – 2:01

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

2 комментария
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Халили сохранит, наверное. Может, Серохвостов блеснет. Латыпов должен к подиуму приблизиться, Смольский тоже умеет.
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Ответ volga_olga
Халили сохранит, наверное. Может, Серохвостов блеснет. Латыпов должен к подиуму приблизиться, Смольский тоже умеет.
Да, хотелось бы камбэк от Латыпова увидеть. 50, сколько там сек. отставания, способен закрыть при условии точной стрельбы.
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