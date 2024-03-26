Чемпионат России по биатлону. Гонка преследования. Халили стартует 1-м, Пащенко – 2-м, Серохвостов – 6-м, Цветков – 8-м, Латыпов – 9-м, Логинов – 16-м
26 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Карим Халили
2. Петр Пащенко – 0:08
3. Ильназ Мухамедзянов – 0:16
4. Алексей Корнев – 0:17
5. Иван Колотов – 0:32
6. Даниил Серохвостов – 0:35
7. Александр Поварницын – 0:38
8. Максим Цветков – 0:49
9. Эдуард Латыпов – 0:52
10. Рустам Каюмов – 0:54
11. Антон Смольский (Беларусь) – 0:54
12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:56
13. Кирилл Бажин – 1:02
14. Евгений Емерхонов – 1:08
15. Евгений Гараничев – 1:10
16. Александр Логинов – 1:12...
20. Никита Поршнев – 1:34...
26. Антон Бабиков – 2:01
Полный старт-лист – на сайте СБР.