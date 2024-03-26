Дмитрий Губерниев: «Организаторы чемпионата России забоялись включить гимн Беларуси. Я всех лично просил и Майгурова тоже. Ситуацию надо менять!»

Губерниев раскритиковал регламент на ЧР по биатлону из-за ситуации с белорусами.

Сегодня на чемпионате России в Тюмени женскую гонку преследования выиграла Анна Сола из сборной Беларуси. Согласно регламенту, команда выступает вне зачета.

«Сегодня хороший спортивный день! «Матч ТВ» порадовал Анну Солу, гимн Республики Беларусь прозвучал (во время интервью Губерниев включил музыку на своем телефоне – Sports) в прямом эфире…

Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны… Я всех лично просил и Майгурова (главу Союза биатлонистов России – Sports) тоже… Но нет… Типа регламент….

Мне лично стыдно и неловко… Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем… Эту ситуацию надо менять!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.