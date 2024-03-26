Дмитрий Губерниев: «Организаторы чемпионата России забоялись включить гимн Беларуси. Я всех лично просил и Майгурова тоже. Ситуацию надо менять!»

Теги Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров сборная Беларуси жен сборная Беларуси Анна Сола Матч ТВ Биатлон

Губерниев раскритиковал регламент на ЧР по биатлону из-за ситуации с белорусами.

Сегодня на чемпионате России в Тюмени женскую гонку преследования выиграла Анна Сола из сборной Беларуси. Согласно регламенту, команда выступает вне зачета.

«Сегодня хороший спортивный день! «Матч ТВ» порадовал Анну Солу, гимн Республики Беларусь прозвучал (во время интервью Губерниев включил музыку на своем телефоне – Sports) в прямом эфире…

Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны… Я всех лично просил и Майгурова (главу Союза биатлонистов России – Sports) тоже… Но нет… Типа регламент….

Мне лично стыдно и неловко… Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем… Эту ситуацию надо менять!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

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30 комментариев
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Непонятное решение. На всех каналах говорим о дружбе с РБ, а здесь такое.
+33
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+29
А смысл тогда проводить такие соревнования, если не включать гимн самой близкой по дружбе страной. Странное поведение конечно.
+25
-4
+21
Дружба - дружбой, но надо же на ком-то испытать ощущения от нейтрального статуса...
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+5
Ответ Melnikov1968
Непонятное решение. На всех каналах говорим о дружбе с РБ, а здесь такое.
в чем именно "непонятное"? у соревнования есть регламент и люди просто его выполнили, вы то постоянно требуете чтобы все люди выполняли всё по бумажке и по закону, то наоборот удивляетесь почему люди все делают по бумажке, вас вообще не понять. Причем конкретно Губерниева я понимаю, этот "шиз" хайпится на всем что можно и нельзя и эта история в очередной раз это показала, но вы то...
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий Задохин
А вы попробуйте с российских маркетплейсов,кроме ВБ,озон,что нибудь заказать в Беларусь. Они пишут,что доставка в ваш регион невозможна
Ну как бы Белорусь и Россия не одна страна и она имеет границы. Да многие продавцы не хотят связываться с перевозкой товара через границу. За это налог надо платить и декларации подавать.
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+4
Ответ Аврал
Дело скорее не в регламенте,это отговорки.Просто они уже не считают Беларусь самостоятельным государством.Союзное-значит наше.
Глупость не пишите. Если бы так считали, то включили бы гимн России.
+3
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+3
Ответ Treize Avakado
Почему они вне зачета ?
Потому что это чемпионат России.
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+3
Ответ Тюменский медвежонок
в чем именно "непонятное"? у соревнования есть регламент и люди просто его выполнили, вы то постоянно требуете чтобы все люди выполняли всё по бумажке и по закону, то наоборот удивляетесь почему люди все делают по бумажке, вас вообще не понять. Причем конкретно Губерниева я понимаю, этот "шиз" хайпится на всем что можно и нельзя и эта история в очередной раз это показала, но вы то...
То есть, Вы абсолютно уверены в том, что в регламенте чётко прописано:если побеждает спортсмен РБ, то гимн не звучит? Тогда ссылку, пожалуйста.
+6
-3
+3
Дело скорее не в регламенте,это отговорки.Просто они уже не считают Беларусь самостоятельным государством.Союзное-значит наше.
+8
-5
+3
Ответ Ильнур Хасанов
А смысл тогда проводить такие соревнования, если не включать гимн самой близкой по дружбе страной. Странное поведение конечно.
А почему ты раньше не задавался смыслом этим? Вот уже 27 лет эти соревнования проходят по одному и тому же регламенту с одним и тем же гимном. И нормально же было!
+3
-1
+2
Ответ Тюменский медвежонок
в регламенте четко прописано что это Чемпионат России, на котором может звучать только гимн России потому что это "местные соревнования", ситуация с белорусскими спортсменами - это внештатная ситуация, об этом там речи никакой нет. Нужно ли вносить изменения в регламент? конечно же нужно потому что в соревнованиях теперь участвуют спортсмены из другой страны, но какие могут быть претензии ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС организаторам? если они просто и тупо выполняют регламент соревнования
А чего ж тогда не внесли заранее в регламент все необходимые изменения? У них полгода на это было. Если не год. Не надо отмывать черных кобелей... Вина тут прямая за то что наш биатлон публично в очередной раз сел в лужу и на Минспорте, и на СБР.
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+2
Ответ Melnikov1968
То есть, Вы абсолютно уверены в том, что в регламенте чётко прописано:если побеждает спортсмен РБ, то гимн не звучит? Тогда ссылку, пожалуйста.
в регламенте четко прописано что это Чемпионат России, на котором может звучать только гимн России потому что это "местные соревнования", ситуация с белорусскими спортсменами - это внештатная ситуация, об этом там речи никакой нет. Нужно ли вносить изменения в регламент? конечно же нужно потому что в соревнованиях теперь участвуют спортсмены из другой страны, но какие могут быть претензии ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС организаторам? если они просто и тупо выполняют регламент соревнования
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А Майгуров стоял на тр и буне с козырьком назад и улыбался.
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Ответ Comeon!
Было на это два года. Два года как остранили и бел арусы выступают на российских соревнованиях. Но полозреваю, что только глянули россияне на полностью бел русский подиум на Чемпионате России в первый же год остранения и сразу подумали: "ну уж нет!".
Ну да, даже не год, а два уже, как отстранили. За два (!) года эти тормоза не смогли адаптироваться к реальности. Дело не столько в зависти, хотя спортсмены крохотной РБ на подиуме это конечно камень в огород Майгурова, и довольно здоровый такой камень. Но думаю все же дело тут в обычной чиновничьей тупости, равнодушии и саботаже любых перемен ("как бы чего не вышло").
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Ответ Basta777
А чего ж тогда не внесли заранее в регламент все необходимые изменения? У них полгода на это было. Если не год. Не надо отмывать черных кобелей... Вина тут прямая за то что наш биатлон публично в очередной раз сел в лужу и на Минспорте, и на СБР.
Было на это два года. Два года как остранили и бел арусы выступают на российских соревнованиях. Но полозреваю, что только глянули россияне на полностью бел русский подиум на Чемпионате России в первый же год остранения и сразу подумали: "ну уж нет!".
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0
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Ответ Тюменский медвежонок
в чем именно "непонятное"? у соревнования есть регламент и люди просто его выполнили, вы то постоянно требуете чтобы все люди выполняли всё по бумажке и по закону, то наоборот удивляетесь почему люди все делают по бумажке, вас вообще не понять. Причем конкретно Губерниева я понимаю, этот "шиз" хайпится на всем что можно и нельзя и эта история в очередной раз это показала, но вы то...
Ну не все же стрелочники. Кто-то же этот идиотский "регламент" прописал, а кто-то (Майгуров, как я себе это представляю) его даже не попытался оспорить, потому что его только распил бюджета СБР реально волнует, вот и все.
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Ответ Тюменский медвежонок
в регламенте четко прописано что это Чемпионат России, на котором может звучать только гимн России потому что это "местные соревнования", ситуация с белорусскими спортсменами - это внештатная ситуация, об этом там речи никакой нет. Нужно ли вносить изменения в регламент? конечно же нужно потому что в соревнованиях теперь участвуют спортсмены из другой страны, но какие могут быть претензии ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС организаторам? если они просто и тупо выполняют регламент соревнования
Получается, что у Вас только предположения, доказательств нет. Ок.
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Ответ Ильнур Хасанов
А смысл тогда проводить такие соревнования, если не включать гимн самой близкой по дружбе страной. Странное поведение конечно.
А вы попробуйте с российских маркетплейсов,кроме ВБ,озон,что нибудь заказать в Беларусь. Они пишут,что доставка в ваш регион невозможна
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0
+1
Боюсь, Дмитирий, ситуацию эту можно изменить только одним путем. Вернуть бел арусов на КМ. И когда Россия останется наедине с собой, тогда и начнут зазывать бел арусов обратно, соблазняя миллионами денег.
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Какой гимн Беларуси? Наши спортсмены на свой гимн и флаг готовы нас..ть, только бы в Париж поехать. А тут гимн другой страны. Им даже в голову не пришло, что это может быть важно для беларусов.
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Как ни странно, но тут с ним согласен
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Есть поговорка, дружба дружбой, а табачок врозь, проводиться чемпионат России, причём здесь гимн Белоруссии, спортсменов допустили чтоб практика соревновательная была, не более того
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Почему они вне зачета ?
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Ответ Treize Avakado
Почему они вне зачета ?
Потому все эти 2 года с момента отстранения в СБР и Минспорта раздавался дружный храп. Под лежачий камень вода не течет.
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Вот и меняют!Тупик!
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