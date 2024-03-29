Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
С 25 по 31 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Расписание трансляций
25 марта, понедельник
Спринт, мужчины
9:00
Спринт, женщины
12:00
26 марта, вторник
Гонка преследования, мужчины
9:00
Гонка преследования, женщины
12:00
28 марта, четверг
Смешанная эстафета
9:00
Сингл-микст
12:00
30 марта, суббота
Эстафета, женщины
9:00
Масс-старт, мужчины
12:00
31 марта, воскресенье
Масс-старт, женщины
9:00
Эстафета, мужчины
12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Спартакиада прошла в феврале, чемпионат России состоится в марте
Может, догадаются еще смешные эстафеты на ИГ всё же заменить...
и вряд ли к ним кто-то репрессивные меры будет применять, а эти прогнуться поспешили
гонки то всё равно пройдут на днях, но в выходные мы их отменим, в самое удобное для зрителей время, пофиг на тех кто уже билеты купил, на тех кто по телеку собирался смотреть (в будни то это в рабочее время), на то что весна в разгаре, и с каждым днём теплее становится
сегодня и завтра мы скорбим, а после и послепослезавтра можно уже вовсю наслаждаться жизнью