Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Теги телевидение чемпионат России расписание турниров Биатлон

С 25 по 31 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Расписание трансляций

25 марта, понедельник

Спринт, мужчины

9:00

Спринт, женщины

12:00

26 марта, вторник

Гонка преследования, мужчины

9:00

Гонка преследования, женщины

12:00

28 марта, четверг

Смешанная эстафета

9:00

Сингл-микст

12:00

30 марта, суббота

Эстафета, женщины

9:00

Масс-старт, мужчины

12:00

31 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00

Эстафета, мужчины

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Спартакиада прошла в феврале, чемпионат России состоится в марте

26 комментариев
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sports. объясните пожалуйста, почему у вас все новости про иностранцев? Почему на канале показываете чемпионаты по футболу, хоккею недружественных стран? Они показывают чемпионаты России? А ЧР по другим видам спорта думаете нашим жителям неинтересны? Почему не обращаете внимания на то, что пишут люди о Губерниеве? Его репортажи не о спорте, а клубок сплетен. Кем он себя считает? Даже великий Озеров для него никто!
+11
-4
+7
Ответ 2533ПВ
Индивидуальную гонку отменили?А как же кубок Александра Привалова?
Какой Кубок Привалова? Впихнуть в один ЧР три эстафеты важнее...
Может, догадаются еще смешные эстафеты на ИГ всё же заменить...
+6
0
+6
Ответ Элси Ринген
На этом фоне прелестно смотрится, что всякие "Голосы" и тому подобные развлекательные передачи по центральным телеканалам вчера никто отменять-то не стал. Траур-то только с 24-го...
в Свердловске вон не отменили хоккей, играют сейчас, и правильно сделали, минутой молчания почтили память погибших
и вряд ли к ним кто-то репрессивные меры будет применять, а эти прогнуться поспешили
+6
0
+6
Ответ Татьяна Сергеева
sports. объясните пожалуйста, почему у вас все новости про иностранцев? Почему на канале показываете чемпионаты по футболу, хоккею недружественных стран? Они показывают чемпионаты России? А ЧР по другим видам спорта думаете нашим жителям неинтересны? Почему не обращаете внимания на то, что пишут люди о Губерниеве? Его репортажи не о спорте, а клубок сплетен. Кем он себя считает? Даже великий Озеров для него никто!
очень верно сказано!
+5
0
+5
Индивидуальную гонку отменили?А как же кубок Александра Привалова?
+4
0
+4
Ответ volga_olga
Смотрела лыжный чемпионат и поняла, что у биатлонистов и близко сейчас нет трасс с такими сложными спусками и огромными подъемами. Разве что в Сочи сложнее, но там не бегают. Это большое упущение в смысле поддержания уровня сборной. В Малиновке не хотят биатлонный стадион построить?
В Златоусте хорошая трасса
+4
0
+4
Ответ VAXM
Жаль что соревнования в выходные отменили. Стреляющим лыжникам могли бы разрешить...
Да и просто лыжникам тоже
+4
0
+4
Ответ стоун
отмена гонок это даже не "как бы чего не вышло", а "как бы чего не сказали" про нас, будем как все, в тренде гонки то всё равно пройдут на днях, но в выходные мы их отменим, в самое удобное для зрителей время, пофиг на тех кто уже билеты купил, на тех кто по телеку собирался смотреть (в будни то это в рабочее время), на то что весна в разгаре, и с каждым днём теплее становится сегодня и завтра мы скорбим, а после и послепослезавтра можно уже вовсю наслаждаться жизнью
На этом фоне прелестно смотрится, что всякие "Голосы" и тому подобные развлекательные передачи по центральным телеканалам вчера никто отменять-то не стал. Траур-то только с 24-го...
+4
0
+4
Смотрела лыжный чемпионат и поняла, что у биатлонистов и близко сейчас нет трасс с такими сложными спусками и огромными подъемами. Разве что в Сочи сложнее, но там не бегают. Это большое упущение в смысле поддержания уровня сборной. В Малиновке не хотят биатлонный стадион построить?
+5
-2
+3
Жаль что соревнования в выходные отменили. Стреляющим лыжникам могли бы разрешить...
+6
-3
+3
Ответ стоун
отмена гонок это даже не "как бы чего не вышло", а "как бы чего не сказали" про нас, будем как все, в тренде гонки то всё равно пройдут на днях, но в выходные мы их отменим, в самое удобное для зрителей время, пофиг на тех кто уже билеты купил, на тех кто по телеку собирался смотреть (в будни то это в рабочее время), на то что весна в разгаре, и с каждым днём теплее становится сегодня и завтра мы скорбим, а после и послепослезавтра можно уже вовсю наслаждаться жизнью
типа скорбь 2 дня длится а потом проходит. бесит. календарь и так урезан в этомм году в биатлоне, пару этапов отменили из за морозов, личных гонок кот наплакал, а они широким жестом отменили гонки в выходные, и перенесли на понедельник lol, как будто реально поскорбили 2 дня и хватит.и как будто от этих двух дней что то поменялось в настроениях
+3
0
+3
отмена гонок это даже не "как бы чего не вышло", а "как бы чего не сказали" про нас, будем как все, в тренде
гонки то всё равно пройдут на днях, но в выходные мы их отменим, в самое удобное для зрителей время, пофиг на тех кто уже билеты купил, на тех кто по телеку собирался смотреть (в будни то это в рабочее время), на то что весна в разгаре, и с каждым днём теплее становится
сегодня и завтра мы скорбим, а после и послепослезавтра можно уже вовсю наслаждаться жизнью
+6
-4
+2
Ответ Татьяна Сергеева
sports. объясните пожалуйста, почему у вас все новости про иностранцев? Почему на канале показываете чемпионаты по футболу, хоккею недружественных стран? Они показывают чемпионаты России? А ЧР по другим видам спорта думаете нашим жителям неинтересны? Почему не обращаете внимания на то, что пишут люди о Губерниеве? Его репортажи не о спорте, а клубок сплетен. Кем он себя считает? Даже великий Озеров для него никто!
+++++
+3
-1
+2
Ответ Daniyar8
А состоится ли чемпионат? Там температура +5, +7 будет
Зато "как в Европе")))
+2
0
+2
Белорусы будут ?
+1
0
+1
Ответ тоторо
да наша лидерша сливко попадет на км и на этих подьеах и спусках встанет, а мы удивляться будем чего это она феерила на кр а на км опять черепашка, это и к дербушовой относится и что то мне подсказывает каплина тоже не будет так феерить на сложных горных трассах
Ну а вот на Шевченко хотелось бы посмотреть, например.
+1
0
+1
Ответ volga_olga
Ну а вот на Шевченко хотелось бы посмотреть, например.
ну наташа то имеет опыт выступлений в горах на межд стартах, так что у нее все получиллось бы и выигрывала даже что то
+1
0
+1
Ответ VAXM
А сейчас записи гонок на спотбоксе выкладывают?
В разделе Телепрограмма там всегда можно глянуть трансляции вроде
0
0
0
хоть бы северокорейцев позвали)))
+1
-1
0
А состоится ли чемпионат? Там температура +5, +7 будет
0
0
0
Ответ volga_olga
Смотрела лыжный чемпионат и поняла, что у биатлонистов и близко сейчас нет трасс с такими сложными спусками и огромными подъемами. Разве что в Сочи сложнее, но там не бегают. Это большое упущение в смысле поддержания уровня сборной. В Малиновке не хотят биатлонный стадион построить?
да наша лидерша сливко попадет на км и на этих подьеах и спусках встанет, а мы удивляться будем чего это она феерила на кр а на км опять черепашка, это и к дербушовой относится и что то мне подсказывает каплина тоже не будет так феерить на сложных горных трассах
+3
-3
0
Здесь можно и закрыть сезон
0
0
0
А сейчас записи гонок на спотбоксе выкладывают?
0
0
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