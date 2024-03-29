Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

С 25 по 31 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Расписание трансляций

25 марта, понедельник

Спринт, мужчины

9:00

Спринт, женщины

12:00

26 марта, вторник

Гонка преследования, мужчины

9:00

Гонка преследования, женщины

12:00

28 марта, четверг

Смешанная эстафета

9:00

Сингл-микст

12:00

30 марта, суббота

Эстафета, женщины

9:00

Масс-старт, мужчины

12:00

31 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00

Эстафета, мужчины

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Спартакиада прошла в феврале, чемпионат России состоится в марте