Спартакиада. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 24-м, Смольский – 49-м, Серохвостов – 61-м, Латыпов – 64-м, Бабиков – 71-м, Логинов – 75-м, Халили – 77-м

13 февраля на Спартакиаде пройдет мужская биатлонная индивидуальная гонка.

Спартакиада-2024

Златоуст

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

2.

13.

15.

21. Евгений Идинов

23.

25.

29.

39.

42. Иван Тулатин

49. (Беларусь)

52.

53. (Беларусь)

61.

64.

67. Иван Колотов

71.

72.

75.

77.

83.

85.