Спартакиада. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 24-м, Смольский – 49-м, Серохвостов – 61-м, Латыпов – 64-м, Бабиков – 71-м, Логинов – 75-м, Халили – 77-м

Теги сборная России результаты Спартакиада сборная Беларуси Евгений Гараничев индивидуальная гонка Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Евгений Идинов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Кирилл Бажин Иван Колотов Денис Иродов Иван Тулатин Биатлон

13 февраля на Спартакиаде пройдет мужская биатлонная индивидуальная гонка.

Спартакиада-2024

Златоуст

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

2. Ильназ Мухамедзянов 

13. Матвей Елисеев

15. Евгений Гараничев

21. Евгений Идинов

23. Кирилл Бажин

25. Денис Иродов

29. Петр Пащенко 

39. Василий Томшин 

42. Иван Тулатин 

49. Антон Смольский (Беларусь)

52. Александр Поварницын 

53. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

61. Даниил Серохвостов 

64. Эдуард Латыпов 

67. Иван Колотов 

71. Антон Бабиков 

72. Максим Цветков 

75. Александр Логинов 

77. Карим Халили 

83. Никита Поршнев 

85. Рустам Каюмов 

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54 комментария
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Гарыну сегодня 36 лет! Поздравляю Жеку, спортивное долголетие у него уже состоялось, а просто здоровья и сбычи мечт нашему ветерану!)))
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+9
Желаю подиума Максиму Цветкову. Две гонки вокруг да около, пусть сегодня всё сложится.
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+5
Ответ Angry_bear
Гарыну сегодня 36 лет! Поздравляю Жеку, спортивное долголетие у него уже состоялось, а просто здоровья и сбычи мечт нашему ветерану!)))
присоединяюсь к Поздравлениям.
+5
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Вот это СИДОРОВ!
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Ой, габаритик прошёл у Жени! Сегодня мишени должны быть за именинника)
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Ответ maximus388
Губерниев два месяца визжал, что нам нужны такие белорусы для конкуренции. А в итоге приехали вне зачета, так еще и какие-то статисты. Завтра чуть ли не единственный шанс себя проявить.
Вы о чём вообще? Им будут включать гимн на награждении и вручать медали. И шанс у них есть в каждой гонке (кроме масс-старта). Уже две позади. В эстафете точно должны медаль взять
+5
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Савелий хорош! Скоро поспорит с Бажиным за первый номер сб Свердл.обл.
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Эдик стойку чисто прошёл. Молодчик !
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Графика хромает...
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Жеку с днюхами!)
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За Жеку!
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Карим точен на лёжке хоть и задержал последний выстрел.
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В такой обстановке и нервотрёпке Сидоров быстро и точно отстрелялся на стойке. Молодец !
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За Свердловск,..Бажину медаль завоевать, Коновалову -как минимум быть в десятке лучших,Прокудину и Стребко - позитивного для них результата на фоне выступления с лучшими биатлонистами страны
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Ответ Док Аксель
Карим точен на лёжке хоть и задержал последний выстрел.
Всегда было интересно, почему часть мажут именно после выцеливания на последнем...? Четыре выстрела идут на 1 вдохе, не хватает на 5-й и пока переводят, уже не попадают в ритм...?
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Союз трех, конечно, полностью провалил подготовку к главному старту. Если только Поварницын вдруг стрельнет.
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+2
Ответ Angry_bear
Всегда было интересно, почему часть мажут именно после выцеливания на последнем...? Четыре выстрела идут на 1 вдохе, не хватает на 5-й и пока переводят, уже не попадают в ритм...?
На практике сколько смотришь биатлон так часто бывает, что при задержке и выцеливании не попадают по мишени на последнем выстреле. Не знаю какое объяснение дают спецы. Со стойко понятно там усталость и тремор может быть, когда стреляют не в ритме, но на лёжке...
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Сидоров Красавец ! Все четыре рубежа прошёл чисто на ноль.
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Гараничев, молодец!
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А вот истоминские очень даже подвелись.
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Ответ starichok77
Логинов вспомни молодость!
Логинов вполне может. У него лучшая скорострельность в спринте была
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Хватит говорить "под руку" Латыпову...Неужели нельзя комментировать после стрельбы..
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Сидоров... все нули...ну Евгений молоток!!!)
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Сидоров - огонь!
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Антон сегодня высоко будет.
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Ответ Svetmel
Желаю подиума Максиму Цветкову. Две гонки вокруг да около, пусть сегодня всё сложится.
Солидарен
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Ответ Angry_bear
Графика хромает...
На эстафете лыжной можно сказать вообще не нет.Одних лидеров показывают,а до остальных дела нет
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Ответ galaxy***
Эд ходом просто великолепен!
Всегда так было. Стрельба зачастую подводит.. Но когда справляется - неоспоримый лидер!
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Ответ Luna02
Хватит говорить "под руку" Латыпову...Неужели нельзя комментировать после стрельбы..
Корабли Маска бороздят космическое пространство, а тем временем на Земле до сих пор верят в сглаз и черную кошку
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Сидоров как с автомата
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