Спартакиада. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 24-м, Смольский – 49-м, Серохвостов – 61-м, Латыпов – 64-м, Бабиков – 71-м, Логинов – 75-м, Халили – 77-м
13 февраля на Спартакиаде пройдет мужская биатлонная индивидуальная гонка.
Спартакиада-2024
Златоуст
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
13. Матвей Елисеев
21. Евгений Идинов
23. Кирилл Бажин
25. Денис Иродов
29. Петр Пащенко
39. Василий Томшин
42. Иван Тулатин
49. Антон Смольский (Беларусь)
53. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
64. Эдуард Латыпов
67. Иван Колотов
71. Антон Бабиков
72. Максим Цветков
77. Карим Халили
83. Никита Поршнев
85. Рустам Каюмов