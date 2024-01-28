Ольга Зайцева: «Немного неловко перед Борзаковским. Задача была хорошо отстрелять, с лежкой справилась, а на стойке подвела Юру»

Теги Ольга Зайцева Юрий Борзаковский Гонка звезд Биатлон

Ольга Зайцева прокомментировала свое выступление в «Матч ТВ Гонке звезд».

Зайцева бежала в команде с олимпийским чемпионом по легкой атлетике Юрием Борзаковским. Они не прошли в финал.

«Мне немного неловко перед партнером. Он хорошо бежал, говорит, что еще бы пробежал.

Усталость чувствуется после вчерашнего дня, со стрельбой неплохо справился, но на последнем рубеже два промаха – это многовато.

Сейчас тяжело, но у нас и полуфинал был бешеный: Петухов, Малышко, Маковеев. Они понеслись, а мы сзади. Они думали, что партнеры не справятся, старались сделать задел, а партнеры оказались супер, и вот результат.

Задача была хорошо отстрелять, с лежкой справилась, а на стойке подвела Юру», – сказала двукратная олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».

2 комментария
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надо было с волковым бежать...
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Ответ Сергей Воробей
надо было с волковым бежать...
Надо было с волком бежать
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