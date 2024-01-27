Зайцева о допуске белорусов к Спартакиаде: «Чем больше людей, тем больше конкуренции. Здорово, что мы объединяемся и показываем дружбу наших народов»

Теги Ольга Зайцева Спартакиада сборная Беларуси жен сборная Беларуси Биатлон

Ольга Зайцева назвала правильным допуск белорусов до Всероссийской спартакиады.

О том, что на соревнованиях смогут выступить биатлонисты из Беларуси, стало известно в конце января.

«Я рада, что белорусам разрешили выступать. Правильно, что их допускают и они участвуют в наших соревнованиях. Чем больше людей, тем больше конкуренции. Это здорово, что мы объединяемся и показываем дружбу наших народов», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Зайцева.

Биатлонные гонки на Спартакиаде пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте.

4 комментария
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Главное, Оленька, с вашей репутацией держитесь подальше от беларусов. Все-таки они честные и чистые спорстмены и им еще на КМ скоро возвращаться. Поэтому с официально пойманными лучше им не тусоваться.
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Luna02, давайте же поздравим великую беларуску с повторением достижений другой великой беларуски. Скажем браво Арине.
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Конкуренция сумасшедшая, конечно
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Со всем другим миром не дружим правда, ради амбиций одного карлана, но это мелочь конечно
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