Зайцева о допуске белорусов к Спартакиаде: «Чем больше людей, тем больше конкуренции. Здорово, что мы объединяемся и показываем дружбу наших народов»
Ольга Зайцева назвала правильным допуск белорусов до Всероссийской спартакиады.
О том, что на соревнованиях смогут выступить биатлонисты из Беларуси, стало известно в конце января.
«Я рада, что белорусам разрешили выступать. Правильно, что их допускают и они участвуют в наших соревнованиях. Чем больше людей, тем больше конкуренции. Это здорово, что мы объединяемся и показываем дружбу наших народов», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Зайцева.
Биатлонные гонки на Спартакиаде пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте.