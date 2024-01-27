Зайцева о «Гонке звезд»: «Чувствую себя прекрасно. Спасибо организаторам – это возможность бывшим спортсменам встретиться, подарить праздник зрителям»

Ольга Зайцева поблагодарила организаторов «Матч ТВ Гонки звезд», в которой примет участие.

Соревнования пройдут в «Лужниках» 28 января.

– Я прекрасно себя чувствую. Спасибо большое организаторам. Это возможность бывшим спортсменам встретиться, подарить праздник зрителям, и детям — посмотреть на известных спортсменов.

Я всех лыжников была рада видеть, девчонок Наташу Баранову, Ларису Куркину, Юлию Чепалову, которую очень давно не видела.

Я тренировалась, немножко каталась. В основном с чистого листа. Все работают, занимаются другими делами, возможности тренироваться постоянной нет, стараемся по чуть‑чуть. Но это не то, что нужно, чтобы быть в суперформе.

– Ваш супруг Петр Трифонов мажет лыжи лыжникам. А вам сегодня намазал?

– Мы приехали со своей парой лыж. Намазал в этом году, к счастью моему. К лыжам претензий быть не должно. Сыновья, к сожалению, не приехали. У них тренировки, хоккей, у младшего турнир. В прошлом году они были.

Трасса? Хорошая, сделанная и ровная, лыжи скользят. Когда едешь спокойно, все классно, когда стартанем – посмотрим, там уже по‑другому может быть.

Народ воспринимает, что мы, бывшие спортсмены, должны бегать всегда быстро, Саша Легков всегда в форме, но это непостижимый идеал – после спорта быть в такой форме, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.