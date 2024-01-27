«Запомни: ты теперь пацан, твои друзья – лыжи, а кругом соперники». Актер из «Слова пацана» Манец выступит в биатлонной «Гонке звезд»

Актер Никита Манец примет участие в биатлонной «Матч ТВ Гонке звезд».

Манец известен по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

– Я профессионально занимаюсь легкой атлетикой в олимпийском спортивном резерве ЦСКА, у меня второй взрослый разряд на дистанциях 400 м, 800 м и 1 км.

В четверг я выступал на соревнованиях, подтвердил разряд. Физическая подготовка имеется, занимаюсь уже на протяжении шести‑семи лет.

– Перефразируй знаменитые слова из фильма.

– А теперь запомни: ты теперь пацан, твои друзья – лыжи, а кругом соперники, – сказал Манец.

Также об участии в биатлонной гонке высказался солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Перед мероприятием его тренировал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

«Я был потрясен, когда Александр на Олимпиаде в Сочи взял на 50 км золото, я орал и хлопал. С такими людьми только в удовольствие заниматься, с профессионалами своего дела», – сказал Андреев.

«Матч ТВ Гонка звезд» пройдет 28 января в «Лужниках». В соревнованиях примут участие более 10 команд, состоящих из двух человек – биатлониста и известного любителя.