«Запомни: ты теперь пацан, твои друзья – лыжи, а кругом соперники». Актер из «Слова пацана» Манец выступит в биатлонной «Гонке звезд»
Актер Никита Манец примет участие в биатлонной «Матч ТВ Гонке звезд».
Манец известен по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
– Я профессионально занимаюсь легкой атлетикой в олимпийском спортивном резерве ЦСКА, у меня второй взрослый разряд на дистанциях 400 м, 800 м и 1 км.
В четверг я выступал на соревнованиях, подтвердил разряд. Физическая подготовка имеется, занимаюсь уже на протяжении шести‑семи лет.
– Перефразируй знаменитые слова из фильма.
– А теперь запомни: ты теперь пацан, твои друзья – лыжи, а кругом соперники, – сказал Манец.
Также об участии в биатлонной гонке высказался солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Перед мероприятием его тренировал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.
«Я был потрясен, когда Александр на Олимпиаде в Сочи взял на 50 км золото, я орал и хлопал. С такими людьми только в удовольствие заниматься, с профессионалами своего дела», – сказал Андреев.
«Матч ТВ Гонка звезд» пройдет 28 января в «Лужниках». В соревнованиях примут участие более 10 команд, состоящих из двух человек – биатлониста и известного любителя.