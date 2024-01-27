Шипулин о «Гонке звезд»: «Не думаю, что у меня будет большое преимущество, я не готовился. Недавно проехал 6 км, это была первая тренировка в сезоне»

Антон Шипулин поделился ожиданиями от турнира «Матч ТВ Гонка звезд».

Соревнования пройдут 28 января в «Лужниках». В них примут участие более 10 команд, состоящих из двух человек – биатлониста и известного любителя.

«В этом году будет третья «Матч ТВ Гонка звезд», хотелось увидеть всех старых друзей и биатлонистов. Это больше шоу, а не соревнование. Стреляем из пневматических винтовок, бежим с любителями, это соревнование больше для зрителей.

В прошлом году многие пришли поболеть, посмотреть, трансляция тоже неплохие просмотры собрала. Пробежим в виде шоу, пообщаемся со зрителями, коллегами.

Недавно проехал всего 6 км, это была моя первая тренировка в этом сезоне. Не думаю, что у меня будет большое преимущество, я не готовился к гонке специально ни в этом, ни в прошлом году. Буду честно бежать с моими коллегами, которые уже несколько лет не тренируются.

Думаю, что Светлана Слепцова в Хантах тренируется. Знаю, она бежит. Больше не могу сказать. Если бы спросили про лыжников, я бы сказал – Александр Легков.

Биатлонисты многие уже несколько лет не вставали на лыжи, тем не менее, когда такого рода мероприятие проходит, то мы вспоминаем, что такое биатлон, что такое бежать на лыжах и стрелять.

Не судите нас строго в этом году, постараемся по максимуму сделать спортивный праздник», – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года.