Доротея Вирер о пропуске гонок: «Раньше я болела по разу за сезон, но такого, как сейчас, не было никогда»

Доротея Вирер рассказала о частых болезнях в нынешнем сезоне.

В декабре 33-летняя итальянская биатлонистка пропустила несколько гонок на этапе Кубка мира в Ленцерхайде, а в январе – целиком этапы в Оберхофе и Рупольдинге. Затем она также снялась с масс-старта в Антхольце и объяснила, что ей нужно еще время на восстановление.

«Раньше я болела по одному разу за сезон, но так часто, как сейчас, не было никогда. После Шушена (где в ноябре проходят предсезонные гонки – Sports.ru) я болела четырежды», – отметила Вирер.

В декабре спортсменка выкладывала в соцсетях фото с кислородной маской.

«Это было после того, как я заболела гриппом, пришлось воспользоваться лекарствами. У меня давило в груди, и бежать в Хохфильцене было невозможно.

Было очень странно, столько всего происходило одновременно (Вирер сообщала, что в период болезни у нее был жар, но потом она чувствовала себя плохо и без высокой температуры – Sports.ru). Я становлюсь старше – возможно, все дело в этом, ха-ха.

Я приняла довольно много лекарств. Мне это не очень нравится, но иногда это просто необходимо. Сейчас моя цель – больше не болеть. Надеюсь, мне это удастся. И я хочу как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. Посмотрим, чем это обернется. Я не машина и должна бережно относиться к организму», – рассказала Вирер.