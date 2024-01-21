Доротея Вирер пропустит масс-старт в Антхольце: «Организму нужно еще время, чтобы восстановиться после гриппа»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Антхольц Биатлон

Доротея Вирер пропустит масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Накануне итальянка вместе со своей сборной заняла второе место в смешанной эстафете. Ранее она пропустила этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за болезни.

«Спасибо Антхольцу и итальянской команде. Было потрясающе, как и всегда. Вчерашний подиум стал для меня 80-м... Безумие.

Но сегодня я не буду стартовать, моему организму нужно еще время, чтобы восстановиться после гриппа. До скорой встречи в Нове-Место», – написала четырехкратная чемпионка мира Вирер в соцсети.

С 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место пройдет ЧМ.

1 комментарий
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Франциска и Янина тоже пропускают гонку с массовым стартом.
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