Александр Логинов: «Так болят связки, что даже держать винтовку не мог. Видимо, они пока не готовы к такой погоде»

Александр Логинов рассказал о своем состоянии после гонки на Кубке России.

Сегодня биатлонист занял третье место в большом масс-старте. Победил Антон Бабиков, вторым стал белорус Дмитрий Лазовский.

«Руки болят? Да, тяжело, натолкался, связки, видимо, пока не готовы к такой погоде. Но ничего страшного, надо ко всему привыкать и через это тоже проходить надо.

Доволен ли бронзой? А вы поверите мне, если я скажу, что я сейчас в восторге? Да даже если не поверите – пусть будет, что я в восторге.

С Лазовским бороться было однозначно реально, мы шли в таком не в своем темпе, что для меня, что для него. И на финишном круге у него чуть больше собранности было.

Промахи? Я когда вам подавал сейчас руку, вы видели, что я не мог почти ее поднять. Просто так болят связки, что даже держать винтовку не мог», – сказал чемпион мира 2020 года Логинов в эфире «Матч ТВ».