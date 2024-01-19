Симон о серебре на Кубке мира: «Йоханнес Бо стал для меня примером, вчера он был очень силен»

Жюлия Симон рассказала, как Йоханнес Бо вдохновил ее на Кубке мира в Антхольце.

Сегодня французская биатлонистка заняла второе место в укороченной гонке преследования, победила Лена Хекки-Гросс из Швейцарии.

«Йоханнес Бо стал для меня примером, вчера он был очень силен (выиграл мужскую гонку без промахов, опередив всех более чем на полторы минуты – Sports.ru). Мне хотелось пройти гонку с той же интенсивностью и таким же желанием.

У меня было две очень хороших стрельбы лежа, но на стойке не хватило двух точных выстрелов. Но я все еще чувствовала, что контролирую свои действия, и это приятно», – сказала Симон.