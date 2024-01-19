Симон о серебре на Кубке мира: «Йоханнес Бо стал для меня примером, вчера он был очень силен»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Йоханнес Бо Жюлия Симон Антхольц Биатлон

Жюлия Симон рассказала, как Йоханнес Бо вдохновил ее на Кубке мира в Антхольце.

Сегодня французская биатлонистка заняла второе место в укороченной гонке преследования, победила Лена Хекки-Гросс из Швейцарии.

«Йоханнес Бо стал для меня примером, вчера он был очень силен (выиграл мужскую гонку без промахов, опередив всех более чем на полторы минуты – Sports.ru). Мне хотелось пройти гонку с той же интенсивностью и таким же желанием.

У меня было две очень хороших стрельбы лежа, но на стойке не хватило двух точных выстрелов. Но я все еще чувствовала, что контролирую свои действия, и это приятно», – сказала Симон.

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