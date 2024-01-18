Гореева о победе в Ижевске: «18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать. Дотерпела, стиснув зубы, добежала»
Анастасия Гореева поделилась эмоциями после победы на этапе Кубка России.
Сегодня Гореева выиграла индивидуальную гонку в Ижевске. После заключительной стрельбы Гореева уступала 18 секунд Анастасии Шевченко, которая в итоге стала второй.
«Я очень счастлива! Первая победа в сезоне, еще в такой сложной гонке, при сложной погоде. Допустила два штрафа, мои грубые ошибки. Это не сложный ветер, а просто очень хотела выиграть.
18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать в голове, но Виталий Викторович Норицын стоял на уходе и сказал, что я смогу отыграть, потому что уже много отыграла у нее (Анастасии Шевченко) за гонку. Сказал сразу работать, включаться, что я и делала. Дотерпела, стиснув зубы, добежала», – сказала Гореева.
На финише было видно, что выкладывалась по полной..