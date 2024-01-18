Гореева о победе в Ижевске: «18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать. Дотерпела, стиснув зубы, добежала»

Теги сборная России жен Кубок России Виталий Норицын Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Биатлон

Анастасия Гореева поделилась эмоциями после победы на этапе Кубка России.

Сегодня Гореева выиграла индивидуальную гонку в Ижевске. После заключительной стрельбы Гореева уступала 18 секунд Анастасии Шевченко, которая в итоге стала второй.

«Я очень счастлива! Первая победа в сезоне, еще в такой сложной гонке, при сложной погоде. Допустила два штрафа, мои грубые ошибки. Это не сложный ветер, а просто очень хотела выиграть.

18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать в голове, но Виталий Викторович Норицын стоял на уходе и сказал, что я смогу отыграть, потому что уже много отыграла у нее (Анастасии Шевченко) за гонку. Сказал сразу работать, включаться, что я и делала. Дотерпела, стиснув зубы, добежала», – сказала Гореева.

2 комментария
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Упёртая такая , молодчина!
На финише было видно, что выкладывалась по полной..
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Молодец! Разительная разница с Поршневым, показал полное отсутствие спортивного характера
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