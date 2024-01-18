Каминский о Латыпове: «Пик формы планируем на Спартакиаде и в конце сезона на чемпионате России»

Теги сборная России чемпионат России Спартакиада Юрий Каминский Эдуард Латыпов Александр Корнев Биатлон

Тренер рассказал, когда биатлонист Эдуард Латыпов выйдет на пик формы.

Сегодня Латыпов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.

– Как чувствует себя Латыпов?

– Сейчас состояние высокой работоспособности, но не состояние спортивной формы. Пик формы планируем в Златоусте (где в феврале пройдет Спартакиада – Sports.ru) и в конце сезона на чемпионате России.

– Главный совет ему от вас по работе на рубеже в индивидуальной гонке на Кубке России в Ижевске?

– Работать в своем ритме и не «зависать». Почему «зависает»? Каждый раз своя причина. Он переживает. Мы стараемся вывести его на стабильный уровень, но не так надолго получается, как нам бы этого хотелось бы.

Корнев подает определенные надежды. Но ему надо много работать. Сбиваем ему корону, – сказал тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обжегшись на Серохвостове, Каминский теперь в бараний рог скрутит Корнева) форму Латыпова ждём
+5
-1
+4
Чего он всё переживает? Нежный какой. КМ, ЧМ и ОИ нет. А он всё дрожит на стойках и переживает. Ну промажешь ты и что мир закончится? Лучше промазать и круг отбегать, чем стоять как болван выцеливать и всё равно промазать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий