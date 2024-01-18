Каминский о Латыпове: «Пик формы планируем на Спартакиаде и в конце сезона на чемпионате России»

Тренер рассказал, когда биатлонист Эдуард Латыпов выйдет на пик формы.

Сегодня Латыпов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.

– Как чувствует себя Латыпов?

– Сейчас состояние высокой работоспособности, но не состояние спортивной формы. Пик формы планируем в Златоусте (где в феврале пройдет Спартакиада – Sports.ru) и в конце сезона на чемпионате России.

– Главный совет ему от вас по работе на рубеже в индивидуальной гонке на Кубке России в Ижевске?

– Работать в своем ритме и не «зависать». Почему «зависает»? Каждый раз своя причина. Он переживает. Мы стараемся вывести его на стабильный уровень, но не так надолго получается, как нам бы этого хотелось бы.

Корнев подает определенные надежды. Но ему надо много работать. Сбиваем ему корону, – сказал тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский.