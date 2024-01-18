Антон Смольский, скорее всего, пропустит этап Кубка России по биатлону в Ижевске

Серебряный призер Олимпиады-2022 в биатлоне Антон Смольский может пропустить этап Кубка России по биатлону, который проходит в Ижевске с 18 по 21 января.

Сегодня белорус не был заявлен на индивидуальную гонку.

– Функциональное состояние Антона, к сожалению, пока не позволяет ему соревноваться с полной отдачей. Мы понимаем, что спортсмен такого уровня всегда выходит на старт для борьбы за призовые места, поэтому тренерский штаб принял решение продолжить подготовительный период Антона, который будет занимать порядка одной‑двух недель.

– В Ижевске он тоже не выступит?

– Скорее, нет. Это зависит от состояния спортсмена и от его переносимости нагрузки. На сегодняшний день он не готов выступать в полную силу.

– Могли бы озвучить характер повреждения?

– Вирус. Сезонный вирус. К сожалению, он по‑разному сказывается на людях. У кого‑то он проходит за сутки, у кого‑то период восстановления затягивается, – сказал врач сборной Беларуси по биатлону Павел Малашевич.