Виттоцци о победе в Рупольдинге: «Одна из лучших гонок. Борьба на последнем круге была плотной»

Лиза Виттоцци назвала одной из лучших гонок свою победу на Кубке мира.

Накануне итальянская биатлонистка выиграла пасьют в Рупольдинге. Второй стала норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, уступившая 0,7 секунды.

«Чувствую себя прекрасно. Я побеждала здесь в прошлом году – знала, что у меня и сейчас есть силы на последнем круге, чтобы повторить это. Мне удалось, поэтому я очень горжусь и рада.

Борьба [на последнем круге] была плотной. Я старалась держать в голове: «Окей, мне надо бежать к финишу, оставив все силы». Я не проигрываю [финишный] спринт, так что это был мой день», – цитирует Виттоцци сайт IBU.

Также биатлонистка посвятила победу бабушке.

«Это была одна из лучших гонок за все время. Я бежала с мыслями о тебе, бабушка, с днем рождения тебя», – написала Виттоцци в соцсетях.