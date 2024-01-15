Виттоцци о победе в Рупольдинге: «Одна из лучших гонок. Борьба на последнем круге была плотной»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Лиза Виттоцци Рупольдинг Биатлон

Лиза Виттоцци назвала одной из лучших гонок свою победу на Кубке мира.

Накануне итальянская биатлонистка выиграла пасьют в Рупольдинге. Второй стала норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, уступившая 0,7 секунды.

«Чувствую себя прекрасно. Я побеждала здесь в прошлом году – знала, что у меня и сейчас есть силы на последнем круге, чтобы повторить это. Мне удалось, поэтому я очень горжусь и рада.

Борьба [на последнем круге] была плотной. Я старалась держать в голове: «Окей, мне надо бежать к финишу, оставив все силы». Я не проигрываю [финишный] спринт, так что это был мой день», – цитирует Виттоцци сайт IBU.

Также биатлонистка посвятила победу бабушке.

«Это была одна из лучших гонок за все время. Я бежала с мыслями о тебе, бабушка, с днем рождения тебя», – написала Виттоцци в соцсетях.

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1 комментарий
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Молодец!!! Вирер думаю тоже рада за неё, может быть
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