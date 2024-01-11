Александр Корнев: «Мы вместе с Латыповым тренируемся, он нас многому учит, за счет этого прогрессируем и потихоньку навязываем ему конкуренцию»

Александр Корнев оценил выступление в суперспринте на чемпионате России.

Корнев в гонке стал третьим, победил Александр Бектуганов, Эдуард Латыпов – второй.

«Эдик Латыпов сильный, всегда был сильным. Последний круг — его преимущество. Даже не ожидал, что Латыпов был позади, думал, что буду разбираться с другими ребятами, но он подкрался незаметно и нашел, где меня обыграть. Как есть, Эдик у меня выиграл.

Мне приятно находиться на «тумбочке». Мы вместе с тренируемся, он нас многому учит, за счет этого прогрессируем и потихоньку навязываем ему конкуренцию.

Суперспринт — достаточно быстрая гонка, в которой мы можешь сделать что‑то новое. Думаю, все пробовали стрелять быстрее, из‑за чего происходили ошибки», — сказал .