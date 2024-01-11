Александр Бектуганов: «Я уже очень много раз прокручивал в голове какой-нибудь успешный старт, и вот он наконец случился»

Теги сборная России чемпионат России Кубок России Матч ТВ Александр Бектуганов Биатлон

Александр Бектуганов высказался о победе в суперспринте на чемпионате России.

«Сегодня можно было стрелять. За исключением холода – не чувствовал пальцы. А ветер позволял, тем более, что две пристрелки были – можно исключить все недочеты из квалификации.

Я лучше всех стрелял? Значит, мне повезло больше, чем им – я не попадал под порывы.

Я здесь вырос (в Чайковском), готовился каждое лето на этой трассе, так что для меня тут все привычно.

Я уже вообще как в тумане плыл последний круг. Для меня это все непривычно, очень тяжело, но я очень рад, что у меня получилось сегодня.

Я уже очень много раз прокручивал в голове какой-нибудь успешный старт, и вот он наконец случился», – сказал Бектуганов в эфире «Матч ТВ». 

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