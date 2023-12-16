Серохвостов о том, кого считает лучшим биатлонистом года в России: «Никого. Как можно судить по российским соревнованиям?»
Даниил Серохвостов ответил на вопрос, кого он считает лучшим биатлонистом России 2023 года.
– Никого, ха-ха. А как можно судить по российским соревнованиям? Мы тут сидим, бегаем... Понятно, что Эдик аннигилировал нас в том году. Считать его лучшим среди кого? Среди нас? Мы хуже его на голову.
При адекватной конкуренции его можно было бы считать, а так после января он все старты выигрывал без какой‑либо борьбы.
– Когда нет конкуренции, лучшего оценить нельзя?
– Сложно оценить, потому что мы не можем понять, насколько он был бы силен на международном уровне. Если брать сезон, когда мы были на Кубке мира, Эдик был одним из сильнейших в нашей сборной.
Иногда я мог конкурировать с ним ногами. Логинов иногда бегал лучше Эдика. В этом сезоне Логинов пока еще не разогнался. Наверное, ему тяжело бегать после болезни.
Поэтому лучшего сейчас оценить сложно. Окей, если считать по России, то Эдик силен, – сказал Серохвостов.