Серохвостов о том, кого считает лучшим биатлонистом года в России: «Никого. Как можно судить по российским соревнованиям?»

Даниил Серохвостов ответил на вопрос, кого он считает лучшим биатлонистом России 2023 года.

– Никого, ха-ха. А как можно судить по российским соревнованиям? Мы тут сидим, бегаем... Понятно, что Эдик аннигилировал нас в том году. Считать его лучшим среди кого? Среди нас? Мы хуже его на голову.

При адекватной конкуренции его можно было бы считать, а так после января он все старты выигрывал без какой‑либо борьбы.

– Когда нет конкуренции, лучшего оценить нельзя?

– Сложно оценить, потому что мы не можем понять, насколько он был бы силен на международном уровне. Если брать сезон, когда мы были на Кубке мира, Эдик был одним из сильнейших в нашей сборной.

Иногда я мог конкурировать с ним ногами. Логинов иногда бегал лучше Эдика. В этом сезоне пока еще не разогнался. Наверное, ему тяжело бегать после болезни.

Поэтому лучшего сейчас оценить сложно. Окей, если считать по России, то Эдик силен, – сказал .