Серохвостов о том, кого считает лучшим биатлонистом года в России: «Никого. Как можно судить по российским соревнованиям?»

Теги сборная России Кубок России Александр Логинов Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов ответил на вопрос, кого он считает лучшим биатлонистом России 2023 года.

– Никого, ха-ха. А как можно судить по российским соревнованиям? Мы тут сидим, бегаем... Понятно, что Эдик аннигилировал нас в том году. Считать его лучшим среди кого? Среди нас? Мы хуже его на голову.

При адекватной конкуренции его можно было бы считать, а так после января он все старты выигрывал без какой‑либо борьбы.

– Когда нет конкуренции, лучшего оценить нельзя?

– Сложно оценить, потому что мы не можем понять, насколько он был бы силен на международном уровне. Если брать сезон, когда мы были на Кубке мира, Эдик был одним из сильнейших в нашей сборной.

Иногда я мог конкурировать с ним ногами. Логинов иногда бегал лучше Эдика. В этом сезоне Логинов пока еще не разогнался. Наверное, ему тяжело бегать после болезни.

Поэтому лучшего сейчас оценить сложно. Окей, если считать по России, то Эдик силен, – сказал Серохвостов

2 комментария
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Правильный ответ. А из всех соревнующихся Смольский.
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