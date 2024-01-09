«Я полетела через руль, перевернулась в воздухе аж два раза». Наталия Шевченко рассказала о падении с велосипеда на сборе в Крыму в 2022-м

Наталия Шевченко рассказала о страшном падении с велосипеда на сборе в Крыму.

– Не могу не спросить, откуда у вас отметины на лице возле глаза?

– Три шва наложили в прошлом мае. На первом предсезонном сборе в Крыму я сильно упала с велосипеда. Журналистов там не было, поэтому никто меня во всей красе увидеть не успел. Да и сама я впоследствии об этом не рассказывала.

– Сильно разбились?

– Прилично. Это была последняя длинная велосипедная тренировка – 120 км. Обычно мы катались с Ирой Казакевич и , но тогда Ира уже уехала, по каким-то причинам ей нужно было улететь на день раньше, и мы с Тамарой остались вдвоем. Проехали первые 60 км, собирались разворачиваться. Точнее, нам оставалось пройти после подъема прямой спуск, развернуться и отправиться обратно.

Мой муж Алексей сопровождал нас на машине и ехал сзади. Что именно произошло, никто из нас троих не понял. Возможно, переднее колесо попало в какую-то ямку. Само оно у меня было на колодковых тормозах, а не на дисковых. Колодки могли прижаться, залипнуть, и колесо заблокировалось. Соответственно, я полетела через руль. Перевернулась в воздухе аж два раза.

– Мальчики в таких случаях жалеют, что никто не снял видео.

– Как мне рассказали позже, зрелище было не для слабонервных. В общей сложности на лицо наложили четыре шва. Три – возле глаза и один – над верхней губой. Его не так сильно видно. К счастью, у меня стояли брекеты. Иначе могла бы остаться без передних зубов.

Но в целом мне крупно повезло: при таком падении отделалась легким испугом. Без сотрясения мозга и переломов, даже руки и ноги не пострадали. Просто сильно ободрала лицо и ключицу.

– После такого не появляется страх опять сесть на велосипед и начать гоняться?

– Первый летний сбор в этом сезоне у нас проходил в Раубичах, но здесь – равнина. Катались по шоссе в одну сторону и обратно. Потом приехали в Сочи, и там уже ездить пришлось по серпантину. Поначалу было страшновато. Шоссейный велосипед, особенно на большой скорости, со спусков вибрирует, становится неустойчивым, руль тяжелее удерживать.

Но не возникало мыслей больше никогда не садиться на него. Наверное, потому что у меня не осталось в памяти самого момента падения. Запомнилось только, как мы с Тамарой забираемся в подъем. Следующее воспоминание: лежу в травмпункте и вокруг врачи, – сказала биатлонистка.