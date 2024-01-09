Ева Пускарчикова и Томас Бормолини ждут ребенка

Биатлонисты Ева Пускарчикова и Томас Бормолини станут родителями.

«Пришло время поделиться с вами... В нашу жизнь пришла новая любовь. Мы готовы и ждем тебя ❤️», – написала Пускарчикова в соцсети.

Пускарчикова выступала за сборную Чехии, она – бронзовый призер Сочи-2014 в эстафете, призер чемпионата мира-2020 в смешанной эстафете. Завершила карьеру после сезона-2021/22.

Бормолини выступал за Италию. Он также завершил карьеру в 2022 году.

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