Ева Пускарчикова и Томас Бормолини ждут ребенка

Теги сборная Италии сборная Чехии жен Томас Бормолини Ева Пускарчикова Биатлон

Биатлонисты Ева Пускарчикова и Томас Бормолини станут родителями.

«Пришло время поделиться с вами... В нашу жизнь пришла новая любовь. Мы готовы и ждем тебя ❤️», – написала Пускарчикова в соцсети.

Пускарчикова выступала за сборную Чехии, она – бронзовый призер Сочи-2014 в эстафете, призер чемпионата мира-2020 в смешанной эстафете. Завершила карьеру после сезона-2021/22. 

Бормолини выступал за Италию. Он также завершил карьеру в 2022 году. 

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