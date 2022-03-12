Кубок мира. Смешанная эстафета. Кристиансен и Экхофф побегут за Норвегию, Фийон-Майе и Брезаз-Буше – за Францию, Понсилуома и Эльвира Оберг – за Швецию

13 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя пройдет смешанная эстафета.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

Начало – 14:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Сиверт Гутторм Баккен, , , )

2. Франция (Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз-Буше)

3. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Эльвира Оберг)

4. Германия (Роман Реес, , Ванесса Фойгт, Дениз Херманн)

5. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Самуэла Комола, Федерика Санфилиппо)

7. Чехия (Михал Крчмарж, Якуб Штвртецки, Маркета Давидова, Джессика Йислова)

8. Австрия (Давид Коматц, Феликс Ляйтнер, Юлия Швайгер, Дуня Здоуц)

12. Швейцария (Себастьян Штальдер, Беньямин Вегер, Элиза Гаспарин, Лена Хекки)