Дмитрий Губерниев: «Белорусов нужно приглашать на Спартакиаду активнее. Кому‑то, кто слабые, не понравится, что белорусы будут выбивать почву из‑под ног»

Дмитрий Губерниев призвал пригласить белорусских биатлонистов на Спартакиаду.

Соревнования пройдут в феврале в российском Златоусте.

«Белорусы пока что не получили приглашение на Спартакиаду в Златоусте, это главный старт для наших биатлонистов. Всем без исключения понятно, что белорусов нужно приглашать активнее, это разукрасит Спартакиаду.

Кому‑то, может быть, кто слабые, это не понравится, что белорусы будут выбивать почву из‑под ног. Но для всех, для биатлона, для спорта, для России, для телевидения и зрителей это будет интереснее.

Я до сих пор лелею надежду, что изменят решение российские спортивные власти и позовут белорусов на Спартакиаду в Златоуст. Поверьте, они с удовольствием приедут, чтобы делать интереснее нашу спортивную жизнь», – сказал комментатор Губерниев.