Каминский о Латыпове: «О какой форме мы говорим? Нет ее. И ход не лучший сегодня был, и стрельба посредственная»

Юрий Каминский заявил, что у Эдуарда Латыпова нет соревновательной формы.

занял 6-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Он допустил два промаха.

«О какой форме мы говорим? Нет ее. И ход не лучший сегодня был, и стрельба весьма посредственная.

На последнем рубеже нельзя так долго стрелять. Спортсмен такого уровня не должен так по‑разному стрелять.

То отлично, то плохо. Слишком большой у него разбег. Что нужно делать? Работать надо», – сказал тренер.