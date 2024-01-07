Каминский о Латыпове: «О какой форме мы говорим? Нет ее. И ход не лучший сегодня был, и стрельба посредственная»
Юрий Каминский заявил, что у Эдуарда Латыпова нет соревновательной формы.
Латыпов занял 6-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Он допустил два промаха.
«О какой форме мы говорим? Нет ее. И ход не лучший сегодня был, и стрельба весьма посредственная.
На последнем рубеже нельзя так долго стрелять. Спортсмен такого уровня не должен так по‑разному стрелять.
То отлично, то плохо. Слишком большой у него разбег. Что нужно делать? Работать надо», – сказал тренер.