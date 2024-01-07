Каминский о Латыпове: «О какой форме мы говорим? Нет ее. И ход не лучший сегодня был, и стрельба посредственная»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Юрий Каминский заявил, что у Эдуарда Латыпова нет соревновательной формы.

Латыпов занял 6-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Он допустил два промаха.

«О какой форме мы говорим? Нет ее. И ход не лучший сегодня был, и стрельба весьма посредственная.

На последнем рубеже нельзя так долго стрелять. Спортсмен такого уровня не должен так по‑разному стрелять.

То отлично, то плохо. Слишком большой у него разбег. Что нужно делать? Работать надо», – сказал тренер.

2 комментария
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«Работать надо» это Каминский наверное имеет ввиду что кое-кто на домашних каникулах расслабился. Вместо сбора с группой, Эд выбрал семью. Бегать то осталось не так много лет, успеет ещё с детьми насидеться
+4
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+4
Ответ Афанасия
«Работать надо» это Каминский наверное имеет ввиду что кое-кто на домашних каникулах расслабился. Вместо сбора с группой, Эд выбрал семью. Бегать то осталось не так много лет, успеет ещё с детьми насидеться
Согласен с Вами. Либо спорт, либо семья.
+3
0
+3
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