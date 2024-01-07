Дмитрий Васильев: «Жду от российского биатлона создания новых форматов. Мы с Нуждовым уже пробуем двигаться в этом направлении, провели старты МЛКБ»

Васильев заявил, что в российском биатлоне нужны новые форматы соревнований.

«От 2024 года, конечно, хотелось бы видеть возвращения наших биатлонистов на международные старты. Но поскольку на сегодняшний день говорить в данном контексте не о чем, то жду от российского биатлона создания новых форматов для продолжения развития этого спорта в нашей стране.

Мы с Алексеем Нуждовым уже пробуем двигаться в этом направлении, даже провели первые старты Международной лиги клубного биатлона.

Это были коммерческие соревнования, в которых спортсмены смогли очень хорошо заработать. Суммы были значительно больше, чем даже биатлонисты зарабатывали на международных стартах.

Подобные новые форматы необходимо дальше развивать. Конечно, с поддержкой государства на первом этапе, а потом уже переходить на чисто коммерческую основу. Поскольку такие соревнования должны быть профессиональными, что значит исключительно за коммерческие и рекламные деньги.

Развиваться нужно нашему биатлону именно в таком направлении. Это все подстегнет мотивацию спортсменов, чтобы они даже не раздумывали о завершении карьеры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?