«Он не каблук. Это называется уступчивый муж». Батманова о браке с Томшиным

Биатлонистка Анастасия Батманова высказалась о браке с Василием Томшиным, с которым сыграла свадьбу в апреле.

Сегодня Батманова стала 8-й в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах. Томшин занял 11-е место в мужской гонке.

– Это вы скажите, когда уже у меня будет восхождение на пьедестал. Все отлично – готовимся, тренируемся. Чуть-чуть не хватает.

– Когда Василий Томшин, ваш супруг, будет расцветать?

– Сначала я, потом Василий.

– Он каблук, что ли?

– Нет.

– Ну как нет, если сначала вы? Это партия подкаблучников.

– Это называется уступчивый муж.

– И давно у вас так?

– С начала брака.

– А вы фамилию будете менять?

– Да.

– Когда?

– Через года два, – сказала Батманова в эфире «Матч ТВ».