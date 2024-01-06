«Он не каблук. Это называется уступчивый муж». Батманова о браке с Томшиным
Биатлонистка Анастасия Батманова высказалась о браке с Василием Томшиным, с которым сыграла свадьбу в апреле.
Сегодня Батманова стала 8-й в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах. Томшин занял 11-е место в мужской гонке.
– Это вы скажите, когда уже у меня будет восхождение на пьедестал. Все отлично – готовимся, тренируемся. Чуть-чуть не хватает.
– Когда Василий Томшин, ваш супруг, будет расцветать?
– Сначала я, потом Василий.
– Он каблук, что ли?
– Нет.
– Ну как нет, если сначала вы? Это партия подкаблучников.
– Это называется уступчивый муж.
– И давно у вас так?
– С начала брака.
– А вы фамилию будете менять?
– Да.
– Когда?
– Через года два, – сказала Батманова в эфире «Матч ТВ».