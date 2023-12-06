Василий Томшин: «Вышел на старт с девчонками, потому что дальше большие морозы, потренироваться хорошо вряд ли удастся»

Василий Томшин рассказал, почему решил пробежать контрольный масс-старт в Тюмени.

бежал вместе с биатлонистками из группы Михаила Шашилова. При этом гонки третьего этапа Кубка России были отменены из-за мороза.

«Зачем вышел на старт с девчонками? Дальше большие морозы, потренироваться хорошо вряд ли удастся, и я принял решение, что такая тренировка будет только в плюс.

Я не торопился, потому что сделали все правильно (отмена гонки), большой риск для здоровья. Чтобы не надышаться, я придерживал себя. Сейчас есть острая боль по горлу. Если бежать на максимум, это возможно, но могут быть последствия.

Реакция на отмену этапа? Всегда хочется соревноваться и жаль, если старты отменяются, но что делать, если такая погода. Здоровье важнее. Круто, что удалось провести такое мини‑соревнование», – сказал биатлонист.

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах