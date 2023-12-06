Василий Томшин: «Вышел на старт с девчонками, потому что дальше большие морозы, потренироваться хорошо вряд ли удастся»

Теги сборная России сборная России жен Кубок России Василий Томшин Биатлон

Василий Томшин рассказал, почему решил пробежать контрольный масс-старт в Тюмени.

Томшин бежал вместе с биатлонистками из группы Михаила Шашилова. При этом гонки третьего этапа Кубка России были отменены из-за мороза. 

«Зачем вышел на старт с девчонками? Дальше большие морозы, потренироваться хорошо вряд ли удастся, и я принял решение, что такая тренировка будет только в плюс.

Я не торопился, потому что сделали все правильно (отмена гонки), большой риск для здоровья. Чтобы не надышаться, я придерживал себя. Сейчас есть острая боль по горлу. Если бежать на максимум, это возможно, но могут быть последствия.

Реакция на отмену этапа? Всегда хочется соревноваться и жаль, если старты отменяются, но что делать, если такая погода. Здоровье важнее. Круто, что удалось провести такое мини‑соревнование», – сказал биатлонист. 

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий