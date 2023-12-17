Эльвира Оберг: «Мы с Ханной хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. Сегодня у меня было психологическое преимущество»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Ханна Оберг Эльвира Оберг Биатлон

Эльвира Оберг оценила свое выступление в масс-старте на Кубке мира в Ленцерхайде.

Оберг завоевала серебро, а ее старшая сестра Ханна – бронзу.

«Перед последним рубежом я решила не торопиться на стрельбе. Понимала, что рядом будут те, кто может отработать чисто, и важно отстрелять так же – тогда я смогу их догнать. Я поработала над последними двумя выстрелами. 

Мы с Ханной провели много сложных интервальных тренировок и знаем сильные и слабые стороны друг друга. Последний длинный подъем лучше подходил мне, чем сестре, и у меня было небольшое психологическое преимущество», – сказала Эльвира Оберг

«Я держалась за Эльвирой, но последняя часть дистанции была очень трудна. Она была немного сильнее.

Было очень приятно закрыть мишени последними выстрелами и включиться в борьбу за подиум. В этом году места на подиуме достаются с трудом. Сегодня я сохраняла спокойствие и добилась того, чего хотела», – отметила Ханна Оберг

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4 комментария
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Эльвира посильнее физически. А трасса в Швейцарии самая трудная, подъём очень тяжёлый и затяжной.
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Ханна красотка, почти модель, рост 173, будет бороться за кубок, если восстановит точность стрельбы.
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Интересно, хватит ли в этот раз Эльвиру на весь сезон, или будет как всегда. В это межсезонье у нее был "более умный" подход к тренировкам. Вот и поглядим.
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Ответ Viks
Ханна красотка, почти модель, рост 173, будет бороться за кубок, если восстановит точность стрельбы.
В вики написано, что ее рост 178.
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