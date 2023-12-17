Эльвира Оберг: «Мы с Ханной хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. Сегодня у меня было психологическое преимущество»

Эльвира Оберг оценила свое выступление в масс-старте на Кубке мира в Ленцерхайде.

Оберг завоевала серебро, а ее старшая сестра Ханна – бронзу.

«Перед последним рубежом я решила не торопиться на стрельбе. Понимала, что рядом будут те, кто может отработать чисто, и важно отстрелять так же – тогда я смогу их догнать. Я поработала над последними двумя выстрелами.

Мы с Ханной провели много сложных интервальных тренировок и знаем сильные и слабые стороны друг друга. Последний длинный подъем лучше подходил мне, чем сестре, и у меня было небольшое психологическое преимущество», – сказала .

«Я держалась за Эльвирой, но последняя часть дистанции была очень трудна. Она была немного сильнее.

Было очень приятно закрыть мишени последними выстрелами и включиться в борьбу за подиум. В этом году места на подиуме достаются с трудом. Сегодня я сохраняла спокойствие и добилась того, чего хотела», – отметила .