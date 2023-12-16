Бабиков о стадионе в Уфе: «Здесь просто хочется приносить пользу, где‑то подсказывать руководству, потому что за всем уследить сложно»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал, что хочет приносить пользу стадиону в Уфе.

– Какие эмоции испытываешь, когда возвращаешься на родной стадион в Уфу? Ностальгия?

– Ностальгии не было, потому что первые старты не ассоциирую именно с этим стадионом. В основном засели в памяти старты, когда я куда‑либо выезжал. Здесь просто хочется приносить пользу, где‑то подсказывать руководству, потому что за всем уследить сложно.

Например, я могу прийти и подсказать, чего не хватает в спортзале. У меня за это душа болит. Я больше о таких вещах думаю, чем о том, что это мое место и все должны вокруг меня плясать с бубном, чтобы я показывал тут результат. Этот стадион важен для меня в этом плане, чтобы он становился лучше.

– Помимо спортзала, чего еще не хватает?

– Всегда есть что улучшать, потому что нет предела совершенству. Многое можно улучшить: где‑то это мелочи, где‑то вещи посерьезнее. Для меня важен спортзал, как и для многих спортсменов, – сказал .

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