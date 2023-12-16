Бабиков о стадионе в Уфе: «Здесь просто хочется приносить пользу, где‑то подсказывать руководству, потому что за всем уследить сложно»

Теги сборная России Антон Бабиков стадион Уфа Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков рассказал, что хочет приносить пользу стадиону в Уфе.

– Какие эмоции испытываешь, когда возвращаешься на родной стадион в Уфу? Ностальгия?

– Ностальгии не было, потому что первые старты не ассоциирую именно с этим стадионом. В основном засели в памяти старты, когда я куда‑либо выезжал. Здесь просто хочется приносить пользу, где‑то подсказывать руководству, потому что за всем уследить сложно.

Например, я могу прийти и подсказать, чего не хватает в спортзале. У меня за это душа болит. Я больше о таких вещах думаю, чем о том, что это мое место и все должны вокруг меня плясать с бубном, чтобы я показывал тут результат. Этот стадион важен для меня в этом плане, чтобы он становился лучше.

– Помимо спортзала, чего еще не хватает?

– Всегда есть что улучшать, потому что нет предела совершенству. Многое можно улучшить: где‑то это мелочи, где‑то вещи посерьезнее. Для меня важен спортзал, как и для многих спортсменов, – сказал Бабиков.

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