Эдуард Латыпов: «Гонка не задалась с самого начала, концентрации не было вообще. Картинка выстрела вроде хорошая, а по факту – промах»

Эдуард Латыпов заявил, что ему было тяжело бежать гонку преследования из-за холода.

Латыпов допустил семь промахов и занял в гонке Кубка Содружества третье место. Победил Даниил Серохвостов.

«Гонка не задалась с самого начала. Не знаю, связано ли с усталостью, потому что концентрации сегодня не было вообще. Картинка выстрела вроде хорошая, а по факту – промах.

Где-то организм не успевает. Старался концентрироваться – на лежке смог собраться, но пришлось стрелять очень медленно, чтобы попадать и быть в борьбе. А на стойке ничего не получалось сделать вообще.

Руки не опускались, я боролся до конца. Даже на стойке если бы не сделал штраф, то можно было бы бороться с Даниилом.

На последней стойке попытался себя собрать, сколько сил было – но все равно даже с первым выстрелом не справился. Дальше пришлось уже аккуратно стрелять, но это очень тяжело на самом деле.

Холодно, естественно. Вчера я пришел опустошенный после финиша, радость была, но не было вообще сил и энергии.

Холод очень много забирает, такие гонки – очень затратные. Вот сегодня, видать, я вышел в таком опустошенном состоянии, очень тяжело было себя собрать и бороться», – сказал трехкратный призер Пекина-2022.