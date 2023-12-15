Даниил Серохвостов: «По самочувствию мне тяжело, нет физических сил. Возможно, функционально силен, поэтому неплохо бегу»

Даниил Серохвостов заявил, что ему тяжело было бежать спринт на Кубке Содружества.

Серохвостов занял второе место с одним промахом, победил .

– Перед стартом говорил, что готов на 20%.

– Я так чувствую. Решил пойти на максимум с первого круга.

– Это похоже на тактику новичков – бежать сначала на все деньги, а потом – сколько останется.

– Так на Кубке мира бегают. Чувствовал с утра вчера и сегодня, что по мышцам тяжело, плюс морозная погода, на последнем круге если начну медленно или быстро, то будет одинаково плохо. Решил, что буду бежать быстро.

– Насколько давило, когда на трассе говорили, что ты лидер?

– Мне не говорили, Латыпов вроде лидером шел. Сообщили, что он уходит за мной после первой стрельбы, потом информации не было, между нами было 3–3,5 минуты.

– Смотришь на табло, где есть и Латыпов, потом Бажин – но там минута. Насколько воодушевляет, что ты готов бороться с Латыповым? Перед стартом сезона ты говорил, что есть он и Смольский, а потом пропасть. Сейчас эту пропасть перепрыгнул или отдельно взятая гонка – не показатель?

– Да мне повезло просто. По самочувствию мне тяжело, нет физических сил, возможно, функционально силен, поэтому неплохо бегу.

– Какие ощущения перед гонкой преследования?

– Она завтра? Печально. Думал, успею отдохнуть. Надо будет побольше поесть, чтобы завтра добежать, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».