Даниил Серохвостов: «По самочувствию мне тяжело, нет физических сил. Возможно, функционально силен, поэтому неплохо бегу»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов заявил, что ему тяжело было бежать спринт на Кубке Содружества.

Серохвостов занял второе место с одним промахом, победил Эдуард Латыпов.

– Перед стартом говорил, что готов на 20%.

– Я так чувствую. Решил пойти на максимум с первого круга.

– Это похоже на тактику новичков – бежать сначала на все деньги, а потом – сколько останется.

– Так на Кубке мира бегают. Чувствовал с утра вчера и сегодня, что по мышцам тяжело, плюс морозная погода, на последнем круге если начну медленно или быстро, то будет одинаково плохо. Решил, что буду бежать быстро.

– Насколько давило, когда на трассе говорили, что ты лидер?

– Мне не говорили, Латыпов вроде лидером шел. Сообщили, что он уходит за мной после первой стрельбы, потом информации не было, между нами было 3–3,5 минуты.

– Смотришь на табло, где есть Серохвостов и Латыпов, потом Бажин – но там минута. Насколько воодушевляет, что ты готов бороться с Латыповым? Перед стартом сезона ты говорил, что есть он и Смольский, а потом пропасть. Сейчас эту пропасть перепрыгнул или отдельно взятая гонка – не показатель?

– Да мне повезло просто. По самочувствию мне тяжело, нет физических сил, возможно, функционально силен, поэтому неплохо бегу.

– Какие ощущения перед гонкой преследования?

– Она завтра? Печально. Думал, успею отдохнуть. Надо будет побольше поесть, чтобы завтра добежать, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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Ну сколько можно читать одно и то же? Хоть один день в году Серохвостову бывает нормально, а не плохо?
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