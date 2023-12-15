Андрей Падин: «Понравились у Дербушевой большой азарт, хладнокровие. Она вышла на финишный круг бороться, это дорогого стоит»

Теги Андрей Падин Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кубок Содружества Биатлон

Тренер Андрей Падин высказался о выступлениях Дербушевой и Сливко в спринте.

Тамара Дербушева победила на этапе Кубка Содружества в Уфе, Виктория Сливко заняла третье место.

«Мне понравились у Тамары большой азарт, хладнокровие. Она вышла на финишный круг бороться, это дорогого стоит. Она выходила вместе с лидером Сливко, удалось отыграть на финишном отрезке значительные пять секунд.

Показала достойную высокую скорость. Я горжусь нашими спортсменками, мы проделали великолепную работу, она должна была принести плоды.

Я доволен результатом Сливко. Конечно, всегда хочется побед. В сезон входили не так, не совсем выразительные старты получились в Ханты-Мансийске. Но продолжали трудиться, несмотря на морозную погоду, которая не позволила сделать небольшую работу.

Малость не хватило Сливко на финишном круге, если бы у нее была такая же скорость, как у Дербушевой, результат был бы иным», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

2 комментария
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Как бы ни было,но две не самые быстрые биатлонистки впереди ,,планеты всей,,.Стрельба в спринте всё-таки является определяющим фактором,по отношению к ходу.
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Падин тренирует и Дербушеву?
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