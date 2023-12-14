Этап Кубка Содружества по биатлону в Уфе не будет отменен из-за морозов («Матч ТВ»)

Этап Кубка Содружества по биатлону в Уфе не будет отменен из-за морозов.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Накануне температура в месте проведения соревнований составляла -29 градусов, из‑за чего спортсмены не могли проводить тренировки.

На 15 декабря в Уфе запланированы мужской и женский спринты.

«Все в Уфе состоится, это абсолютно точно. В начале недели было -32 градуса, накануне -22, а сейчас -14. По ощущениям, словно весна наступила.

Похолодания не ожидается, поэтому все гонки состоятся по положенной программе, – рассказал корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.

В декабре из‑за морозов уже был отменен этап Альфа‑Банк Кубка России в Тюмени.