Губерниев об отеле в Уфе: «Не знаю, погорячилась Гербулова или нет, но выбор у спортсменов есть и был. Уфа делает максимум для развития биатлона»

Теги сборная России жен Дмитрий Губерниев Виктор Никитин Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены могли выбирать, где поселиться в Уфе.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«Так, ребят, ситуация в Уфе – я разобрался. Как говорится, вам шашечки или ехать?

Те, кто хотел жить на стадионе – там идет реконструкция, все об этом знают. Виктор Никитин, руководитель стадиона, делает максимум, чтобы все было в порядке в Уфе. Но реконструкция идет. 

Либо ты живешь на стадионе, там условия чуть хуже, все об этом знали и знают. Либо ты живешь в городе – в «Азимуте», это отель, забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Но надо ехать до арены. 

И, собственно, тут выбор такой: либо ты живешь на стадионе, прекрасно зная, что там есть определенные недостатки (которые, кстати говоря, сразу же устранили, спортсменам идут навстречу), либо нужно жить в городе и дальше добираться транспортом. Там все недалеко, кстати говоря. 

Не знаю, погорячилась или нет Гербулова в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был. Группа Шашилова спокойно живет, ну, а Уфа делает максимум для развития биатлона», – сказал комментатор.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

12 комментариев
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Уфа делает максимум для развития биатлона» --- А стульчак для унитаза купить не может?
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Недостатки, говорите, тёзка ? Там скорее излишества. В длине выпуска крана. Его ставил явно мужик с комплексом мужского достоинства.
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О, я жила в Азимуте два дня, когда была в Уфе. Хороший отель в центре Уфы.
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Митя иногда может говорить разумно, никого не критикуя, однако...
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Ну да, уфимский туалет - это ж не тюменский майонез, это другое, да?
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Ответ Viks
Уфа делает максимум для развития биатлона» --- А стульчак для унитаза купить не может?
Вариантов несколько(навскидку). Купили,но он куда-то делся.. Купили ,но не успели приладить-ремонт не закончен полностью.. Не успели купить..Денег не все хватило-кому-то не досталось.. и т.д.
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Ответ Luna02
Вариантов несколько(навскидку). Купили,но он куда-то делся.. Купили ,но не успели приладить-ремонт не закончен полностью.. Не успели купить..Денег не все хватило-кому-то не досталось.. и т.д.
кому-то не досталось - наиболее смешной варант.
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Ответ Kvik75
а ваше постоянное критиканство синоним чего?
синоним развлекухи.
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