Губерниев об отеле в Уфе: «Не знаю, погорячилась Гербулова или нет, но выбор у спортсменов есть и был. Уфа делает максимум для развития биатлона»

Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены могли выбирать, где поселиться в Уфе.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«Так, ребят, ситуация в Уфе – я разобрался. Как говорится, вам шашечки или ехать?

Те, кто хотел жить на стадионе – там идет реконструкция, все об этом знают. Виктор Никитин, руководитель стадиона, делает максимум, чтобы все было в порядке в Уфе. Но реконструкция идет.

Либо ты живешь на стадионе, там условия чуть хуже, все об этом знали и знают. Либо ты живешь в городе – в «Азимуте», это отель, забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Но надо ехать до арены.

И, собственно, тут выбор такой: либо ты живешь на стадионе, прекрасно зная, что там есть определенные недостатки (которые, кстати говоря, сразу же устранили, спортсменам идут навстречу), либо нужно жить в городе и дальше добираться транспортом. Там все недалеко, кстати говоря.

Не знаю, погорячилась или нет Гербулова в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был. Группа Шашилова спокойно живет, ну, а Уфа делает максимум для развития биатлона», – сказал комментатор.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы