Ингрид Тандревольд: «Было приятно вновь посоперничать с Эльвирой Оберг после пасьюта. Мне очень хотелось отыграться»

Ингрид Тандревольд рассказала, что хотела взять реванш у Эльвиры Оберг.

Сегодня сборная Норвегии выиграла женскую эстафету с Тандревольд в составе. Шведки вместе с Эльвирой Оберг заняли второе место.

«Было приятно вновь посоперничать с Эльвирой после вчерашнего (шведка выиграла пасьют, а Тандревольд стала третьей – Sports.ru). Мне очень хотелось отыграться. Сегодня у нас были в самом деле потрясающие лыжи», – сказала норвежка.

«Я очень горжусь Марит (Скуган, пробежавшей первую эстафету – Sports.ru). Невероятно, что мы выиграли и в Эстерсунде, и здесь с разными составами. Перед началом сезона нас не считали фаворитами. Здорово, что мы показываем обратное», – добавила Тандревольд.