Кристиансен о замене палок в эстафете: «В голове творился какой-то хаос, но на стрельбище я был спокоен»

Норвежец Кристиансен назвал хаотичной ситуацию со сломанной палкой на Кубке мира.

Сегодня сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе в Хохфильцене. Ветле Шостад Кристиансен сломал палку в зоне передачи эстафеты – он получил другую, но затем сменил ее еще раз.

«Было довольно весело. Возникли сложности из-за того, что палка сломалась фактически еще до старта. Мне пришлось взять другую, и она оказалась коротковата. Затем я сменил ее на свою, но там были не те лыжные «лапки», слишком маленькие, поэтому я вновь поменял палку. В голове творился какой-то хаос, но конкретно на стрельбище я был спокоен.

Сегодня мне очень хотелось сделать что-нибудь для Зигги (после стрельбы стоя Кристиансен повернулся к тренерам и поклонился Зигфриду Мазе – Sports.ru), так как у него сегодня день рождения. Полагаю, он остался доволен.

Даже когда мы лидируем с отрывом в минуту, стрелять не так уж легко. Обычно я использую один дополнительный патрон, поэтому рад, что сегодня он (Мазе) может гордиться», – сказал Кристиансен, не допустивший промахов в гонке.