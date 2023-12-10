Кристиансен о замене палок в эстафете: «В голове творился какой-то хаос, но на стрельбище я был спокоен»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Ветле Шостад Кристиансен Зигфрид Мазе Хохфильцен Биатлон

Норвежец Кристиансен назвал хаотичной ситуацию со сломанной палкой на Кубке мира.

Сегодня сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе в Хохфильцене. Ветле Шостад Кристиансен сломал палку в зоне передачи эстафеты – он получил другую, но затем сменил ее еще раз.

«Было довольно весело. Возникли сложности из-за того, что палка сломалась фактически еще до старта. Мне пришлось взять другую, и она оказалась коротковата. Затем я сменил ее на свою, но там были не те лыжные «лапки», слишком маленькие, поэтому я вновь поменял палку. В голове творился какой-то хаос, но конкретно на стрельбище я был спокоен.

Сегодня мне очень хотелось сделать что-нибудь для Зигги (после стрельбы стоя Кристиансен повернулся к тренерам и поклонился Зигфриду Мазе – Sports.ru), так как у него сегодня день рождения. Полагаю, он остался доволен.

Даже когда мы лидируем с отрывом в минуту, стрелять не так уж легко. Обычно я использую один дополнительный патрон, поэтому рад, что сегодня он (Мазе) может гордиться», – сказал Кристиансен, не допустивший промахов в гонке.

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