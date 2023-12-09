Кноттен рассказала, что встречается с Навратом: «Мы это не скрывали, просто не афишировали»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии жен Филипп Наврат Каролине Кноттен Биатлон

Норвежская биатлонистка Кноттен рассказала об отношениях с немцем Навратом.

Спортсменов заметили вместе во время первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, который завершился 3 декабря.

«Мы это не скрывали, просто не афишировали.

Думаю, что это прекрасно и здорово – быть с человеком, который тебя понимает. Мы очень похожи.

Он (Филипп Наврат) понимает мои решения, а я понимаю его. Это нормально, если мы не видимся, потому что оба сосредоточены и профессиональны в своем деле», – рассказала Каролине Кноттен.

На данный момент Наврат занимает третье место в мужском тотале Кубка мира, Кноттен идет пятой в женском.

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4 комментария
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Любовь сотворила чудо с обоими ;)
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Теперь понятно, почему Кноттен стала быстро бегать
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рад за них, но не искренне
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Оба круглолицые весьма
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